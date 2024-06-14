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Число трудоспособного населения в Украине резко упало — причины и угрозы

14 июня 2024 11:34
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Рынок труда в 2024 году — количество трудоспособных украинцев резко упало
Украинцы в центре столицы. Фото: ukrinform.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине во время полномасштабной войны в результате демографических процессов количество трудоспособного населения существенно сократилось. Показатель на 2024 год по сравнению с довоенным 2021 годом снизился на 40%.

Об этом рассказали в Центре Разумкова, пишет "Укринформ".

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Сокращение численности трудоспособного населения и угрозы

По словам ведущего эксперта социальных и гендерных программ Центра Разумкова Ольги Пищулиной, данные кадровых сайтов свидетельствуют о критическом уровне соотношения вакансий и резюме. Если до 2022 года на одну вакансию приходилось два претендента, то в 2024 году фактически один к одному. Сейчас на 62 тысячи предложений работы приходится 67 тысяч резюме.

В то время как восстановление украинской экономики требует более 4,5 млн трудоспособного населения. Среди ключевых причин, мешающих развитию сферы занятости:

  • демографические процессы;
  • региональная спецификация.

Негативным является тот факт, что население стареет и деформирует рынок труда.

"Сокращение рабочей силы на 40% в 2024 году, как сравнивать с 2021 годом, произошло из-за демографических потерь. В настоящее время увеличивается количество лиц пенсионного возраста, что влияет на структуру экономики и наличный рынок труда. Также влияет региональная спецификация: из-за миграции населения произошла частичная деиндустриализация востока Украины, потерял потенциал аграрный сектор на юге", — объяснила эксперт.

Хотя произошел перенос (релокация) предприятий в тыл, однако на западе сложно создавать ВПК, поскольку не было раньше крупных промышленных предприятий, и в вопросе организации производства нет "промышленно-технической культуры".

Ситуация с кадровым дефицитом

Ежемесячно ситуация с дефицитом кадров на рынке труда только обостряется, поскольку вакансий становится все больше, а число соискателей сокращается, конкуренция падает.

Как свидетельствует исследование Европейской Бизнес Ассоциации, 74% компаний, принявших участие в опросе в рамках исследования рынка труда страны, заявили о нехватке квалифицированных кадров. 17% — испытывают кадровый голод частично.

Эксперты прогнозируют, что в стране не будет хватать около 4,5 млн рабочих рук до 2030 года. Также в течение следующих шести лет еще два миллиона человек покинут рынок труда из-за старения и миграционных процессов.

Что еще стоит знать

Напомним, Нацагентство по вопросам госслужбы (НАДС) обнародовало актуальную статистику с количеством работающих госслужащих. Она свидетельствует о том, что число вакантных мест продолжает расти.

Также мы писали, что на украинском рынке труда усугубляется негативная ситуация с достаточностью квалифицированных кадров: количество вакансий продолжает расти, а претендентов снижается. В то же время, третий месяц подряд средний размер зарплаты не меняется.

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