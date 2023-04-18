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Китайські смартфони охопили 70% російського ринку, — Reuters

18 квітня 2023 10:36
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Китайські смартфони охопили 70% російського ринку
Покупці біля магазину Xiaomi. Фото: pandaily.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На російському ринку у першому кварталі 2023 року зросла частка продажів смартфонів китайського виробництва. Показник зріс на 20% порівняно з минулим роком.

Про це інформує агенція Reuters.

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Так, на території Росії частка продажів перевищила 70% проти 50% минулого року.

Як зазначає агенція, російський ринок дедалі більше залежить від продукції Китаю. Обсяг попиту на китайські бренди смартфонів підвищився на 42% у порівнянні з обсягом минулого року.

Лідирують у продажах Xiaomi та Realme. Примітно, що популярні до війни Apple і Samsung опустились на третє та четверте місця.

Також Reuters нагадує, що Росія почала активніше використовувати юань у міжнародній торгівлі, а також критично наростила постачання енергоресурів у Китай.

Китайські бренди у списку спонсорів війни

Днями у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) оновили список міжнародних спонсорів війни. Перелік розширили, додавши китайський бренд Xiaomi Corporation.

Як зазначають в Нацагенції, на діяльність корпорації, яка є лідером з продажу смартфонів на території Росії, жодним чином не вплинув факт розв'язання РФ війни в Україні. Компанія не просто надалі працювала, а й отримувала великі прибутки, платячи податки у російську казну.

Зокрема, у третьому кварталі минулого року у порівнянні з попереднім Xiaomi наростила поставки в РФ, вони підвищились на 39%. Протягом 2022-го Xiaomi подвоїла свою частку ринку. У липні частка Xiaomi та її суббренду POCO становила 42% російського ринку смартфонів, маючи перше місце за обсягом продажів.

Нагадаємо, у Росії заявляють, що не зазнали фінансових втрат після запровадження західного ембарго на нафту завдяки успішному перенаправленню ресурсу на інші ринки. В основному посприяли у цьому Індія та Китай.

Також ми писали, що у січні 2023 року росія вийшла на перше місце за постачанням природного газу в Китай. Загальні поставки російського палива становили 2,7 млрд куб. м.

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