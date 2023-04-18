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Китайские смартфоны охватили 70% российского рынка, — Reuters

18 апреля 2023 10:36
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Китайские смартфоны охватили 70% российского рынка
Покупатели возле магазина Xiaomi. Фото: pandaily.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На российском рынке в первом квартале 2023 года выросла доля продаж смартфонов китайского производства. Показатель вырос на 20% по сравнению с прошлым годом.

Об этом информирует агентство Reuters.

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Так, на территории России доля продаж превысила 70% против 50% в прошлом году.

Как отмечает агентство, российский рынок все больше зависит от продукции Китая. Объем спроса на китайские бренды смартфонов повысился на 42% по сравнению с объемом в прошлом году.

Лидируют в продажах Xiaomi и Realme. Примечательно, что популярные до войны Apple и Samsung опустились на третье и четвертое места.

Также Reuters напоминает, что Россия начала активнее использовать юань в международной торговле, а также критически нарастила поставки энергоресурсов в Китай.

Китайские бренды в списке спонсоров войны

На днях в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) обновили список международных спонсоров войны. Список расширили, добавив китайский бренд Xiaomi Corporation.

Как отмечают в Нацагенции, на деятельность корпорации, являющейся лидером по продажам смартфонов на территории России, никак не повлиял факт развязывания РФ войны в Украине. Компания не просто дальше работала, но и получала большие прибыли, платя налоги в российскую казну.

В частности, в третьем квартале прошлого года по сравнению с предыдущим Xiaomi нарастили поставки в РФ, они повысились на 39%. В течение 2022-го Xiaomi удвоила свою долю рынка. В июле доля Xiaomi и его суббренда POCO составила 42% российского рынка смартфонов, имея первое место по объему продаж.

Напомним, в России заявляют, что не понесли финансовые потери после введения западного эмбарго на нефть благодаря успешному перенаправлению ресурса на другие рынки. В основном помогли в этом Индия и Китай.

Также мы писали, что в январе 2023 года Россия вышла на первое место по поставкам природного газа в Китай. Общие поставки российского топлива составили 2,7 млрд. куб. м.

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