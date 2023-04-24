Київміськбуд поновить роботи на кількох майданчиках — де саме

Працівники будівельної галузі. Фото: business.diia.gov.ua

У холдинговій компанії "Київміськбуд" заявили про відновлення робіт у столиці. Йдеться про чотири будівельні майданчики.

Про це розповів керівник компанії Ігор Кушнір у соціальній мережі Facebook.

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Де поновляться роботи

Як зазначив посадовець, будівельні роботи мають намір поновити на території житлових комплексів: "Урлівський-1", "Урлівський-2", Mirax та "Абрикосовий".

"На перших трьох будівельники працюють вже, на останньому розпочнуть днями", — зауважив Кушнір.

За його словами, цим кроком "Київміськбуд" засвідчує готовність продовжувати будівництво.

Він додав, що на будкомпанії лежить відповідальність перед майже 20 тисячами інвесторів, яку вона не планує порушувати.

Раніше у Київміськбуді заявляли, що не можуть відновити будівництво своїх об'єктів у повному обсязі. Серед причин називали подорожчання будівельних матеріалів, скорочення кількості кваліфікованих кадрів, майже повну відсутність продажів.

Обвал на ринку будівництва

Як свідчать оновлені дані Державної служби статистики України, в Україні у 2022 році обсяги прийнятого в експлуатацію житла суттєво впали у порівнянні з минулими роками. Показники відповідають майже рівню кризового 2009 року.

За даними Держстату, минулого року збудували 92,5 тис. квартир та одноквартирних будинків, що на 40% менше, ніж 2021-го. У 2022 році будівництво прийнятих в експлуатацію будинків було розпочато у попередні роки.

Під час повномасштабної війни розпочали будівництво на 11% менше житла (за площею), аніж під час коронавірусної пандемії у 2020-му, однак майже на 50% менше, ніж у 2021-му.

Загалом минулого року розпочали будівництво 6669 тис. м2 житла, найбільше у таких областях:

Київській — 28%;

28%; Львівській — 15%.

Нагадаємо, в Україні остаточно ліквідували Державну архітектурно-будівельної інспекцію (ДАБІ). Закрили всі територіальні структури та більше п'яти тисяч виконавчих проваджень у судових справах.

Також ми писали, що в країні розпочали бета-тестування оформлення документів на будівництво у застосунку державних послуг "Дія". Такий сервіс спростить подачу документів та прибере корупційну складову.