Киевгорстрой возобновит работы на нескольких площадках — где именно

Сотрудники строительной отрасли. Фото: business.diia.gov.ua

В холдинговой компании "Киевгорстрой" заявили о возобновлении работ в столице. Речь идет о четырех строительных площадках.

Об этом рассказал руководитель компании Игорь Кушнир в социальной сети Facebook.

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Где возобновятся работы

Как отметил чиновник, строительные работы намерены возобновить на территории жилых комплексов: "Урловский-1", "Урловский-2", Mirax и "Абрикосовый".

"На первых трех строители уже работают, на последнем начнут на днях", — отметил Кушнир.

По его словам, этим шагом "Киевгорстрой" свидетельствует о готовности продолжать строительство.

Он добавил, что на стройкомпании лежит ответственность перед почти 20 тысячами инвесторов, которую она не планирует нарушать.

Ранее в Киевгорстрое заявляли, что не могут возобновить строительство своих объектов в полном объеме. Среди причин называли удорожание строительных материалов, сокращение количества квалифицированных кадров, почти полное отсутствие продаж.

Обвал на рынке строительства

Как свидетельствуют обновленные данные Государственной службы статистики Украины, в Украине в 2022 году объемы принятого в эксплуатацию жилья существенно упали по сравнению с прошлыми годами. Показатели соответствуют почти уровню кризисного 2009 года.

По данным Госстата, в прошлом году построили 92,5 тыс. квартир и одноквартирных домов, что на 40% меньше, чем в 2021-м. В 2022 году строительство принятых в эксплуатацию домов было начато в предыдущие годы.

Во время полномасштабной войны начали строительство на 11% меньше жилья (по площади), чем во время коронавирусной пандемии в 2020 году, и почти на 50% меньше, чем в 2021 году.

Всего в прошлом году приступили к строительству 6669 тыс. м2 жилья, больше всего в таких областях:

Киевской — 28%;

28%; Львовской — 15%.

Напомним, в Украине окончательно ликвидировали Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ). Закрыли все территориальные структуры и более пяти тысяч исполнительных производств по судебным делам.

Также мы писали, что в стране приступили к бета-тестированию оформления документов на строительство в приложении государственных услуг "Дія". Такой сервис упростит подачу документов и уберет коррупционную составляющую.