Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Киевгорстрой возобновит работы на нескольких площадках: что известно arrow

Киевгорстрой возобновит работы на нескольких площадках: что известно

24 апреля 2023 14:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Киевгорстрой возобновит работы на нескольких площадках — где именно
Сотрудники строительной отрасли. Фото: business.diia.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В холдинговой компании "Киевгорстрой" заявили о возобновлении работ в столице. Речь идет о четырех строительных площадках.

Об этом рассказал руководитель компании Игорь Кушнир в социальной сети Facebook.

Читайте также:

Где возобновятся работы

Как отметил чиновник, строительные работы намерены возобновить на территории жилых комплексов: "Урловский-1", "Урловский-2", Mirax и "Абрикосовый".

"На первых трех строители уже работают, на последнем начнут на днях", — отметил Кушнир.

По его словам, этим шагом "Киевгорстрой" свидетельствует о готовности продолжать строительство.

Он добавил, что на стройкомпании лежит ответственность перед почти 20 тысячами инвесторов, которую она не планирует нарушать.

Ранее в Киевгорстрое заявляли, что не могут возобновить строительство своих объектов в полном объеме. Среди причин называли удорожание строительных материалов, сокращение количества квалифицированных кадров, почти полное отсутствие продаж.

Обвал на рынке строительства

Как свидетельствуют обновленные данные Государственной службы статистики Украины, в Украине в 2022 году объемы принятого в эксплуатацию жилья существенно упали по сравнению с прошлыми годами. Показатели соответствуют почти уровню кризисного 2009 года.

По данным Госстата, в прошлом году построили 92,5 тыс. квартир и одноквартирных домов, что на 40% меньше, чем в 2021-м. В 2022 году строительство принятых в эксплуатацию домов было начато в предыдущие годы.

Во время полномасштабной войны начали строительство на 11% меньше жилья (по площади), чем во время коронавирусной пандемии в 2020 году, и почти на 50% меньше, чем в 2021 году.

Всего в прошлом году приступили к строительству 6669 тыс. м2 жилья, больше всего в таких областях:

  • Киевской 28%;
  • Львовской — 15%.

Напомним, в Украине окончательно ликвидировали Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ). Закрыли все территориальные структуры и более пяти тысяч исполнительных производств по судебным делам.

Также мы писали, что в стране приступили к бета-тестированию оформления документов на строительство в приложении государственных услуг "Дія". Такой сервис упростит подачу документов и уберет коррупционную составляющую.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Новость с видео

15:00 Склонял к интиму в обмен на карьеру: Потап изменял Насте Каменских с молодой красавицей?

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас