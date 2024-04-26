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Українець потрапив на гачок біткоїн-шахраїв — у поліції розповіли деталі

26 квітня 2024 04:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Українець став жертвою біткоїн-аферистів, злочинна схема у мережі
Онлайн-шахрай розмовляє по телефону. Фото ілюстративне: opinyard.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Житель міста Бердичева Житомирської області став жертвою інтернет-шахраїв, які запропонували йому "вигідно" купити перший біткоїн. Чоловік переказав кошти на банківську картку аферистів, після чого його зв'язок з "продавцями" обірвався. 

Про це повідомили у поліції Житомирської області

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Як працює шахрайська схема

Ошуканий чоловік звернувся до правоохоронців і розповів їм, що в одному з месенджерів познайомився з дівчиною, яка запропонувала підписатися на спільноту з розвитку віртуальної валюти.

"Потому незнайомка порекомендувала здійснити першу купівлю біткоїнів і надіслала номер картки. Довірливий містянин, нічого не підозрюючи, переказав 3 300 гривень на чужий рахунок, однак купівля онлайн так і не підтвердилася. Після цього його одразу ж заблокували", — вказано у дописі поліції.

Нині поліцейські встановлюють причетних до події у межах кримінального провадження і кажуть, що подібна афера досить розповсюджена в мережі: шахраї нав’язливо пропонують збільшити ваші заощадження в декілька разів, видаючи себе за представників реальної інвестиційної компанії. "У разі отримання подібної пропозиції слід знайти більше інформації про таку установу, тож щонайменше – шукайте реальні відгуки. У жодному разі не переказуйте гроші на невідомі вам рахунки та не розголошуйте свої особисті дані незнайомцям", — попереджають у Нацполіції України.

Раніше у Міжнародному валютному фонді розповіли, як ставляться до поширення ВТС у світі. 

Нагадаємо, в Україні криптовалюту найчастіше купують  високопосадовці з Нацполіції, прокуратури, а також депутати міськрад і ВРУ. Дані про операції з криптою держслужбовці внесли до своїх декларацій за 2023 рік. 

соцмережі
криптовалюта
шахрайство
банківські карти
валюта
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