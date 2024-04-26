Українець став жертвою біткоїн-аферистів, злочинна схема у мережі

Онлайн-шахрай розмовляє по телефону. Фото ілюстративне: opinyard.com

Житель міста Бердичева Житомирської області став жертвою інтернет-шахраїв, які запропонували йому "вигідно" купити перший біткоїн. Чоловік переказав кошти на банківську картку аферистів, після чого його зв'язок з "продавцями" обірвався.

Про це повідомили у поліції Житомирської області.

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Ошуканий чоловік звернувся до правоохоронців і розповів їм, що в одному з месенджерів познайомився з дівчиною, яка запропонувала підписатися на спільноту з розвитку віртуальної валюти.

"Потому незнайомка порекомендувала здійснити першу купівлю біткоїнів і надіслала номер картки. Довірливий містянин, нічого не підозрюючи, переказав 3 300 гривень на чужий рахунок, однак купівля онлайн так і не підтвердилася. Після цього його одразу ж заблокували", — вказано у дописі поліції.

Нині поліцейські встановлюють причетних до події у межах кримінального провадження і кажуть, що подібна афера досить розповсюджена в мережі: шахраї нав’язливо пропонують збільшити ваші заощадження в декілька разів, видаючи себе за представників реальної інвестиційної компанії. "У разі отримання подібної пропозиції слід знайти більше інформації про таку установу, тож щонайменше – шукайте реальні відгуки. У жодному разі не переказуйте гроші на невідомі вам рахунки та не розголошуйте свої особисті дані незнайомцям", — попереджають у Нацполіції України.

Раніше у Міжнародному валютному фонді розповіли, як ставляться до поширення ВТС у світі.

Нагадаємо, в Україні криптовалюту найчастіше купують високопосадовці з Нацполіції, прокуратури, а також депутати міськрад і ВРУ. Дані про операції з криптою держслужбовці внесли до своїх декларацій за 2023 рік.