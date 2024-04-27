В США продали за миллион долларов блокнот с надписью "Покупайте биткоин"

Кристиан Лангалис держит блокнот, в котором написано "покупайте биткоин". Фото: cryptobriefing.com

Обычный блокнот, в котором от руки написана фраза "Покупайте биткоин", ушел с молотка за 16 биткоинов. То есть за миллион американских долларов. Торги проводил американский аукционный дом Scarce.City. Владельцем знаменитого блокнота стал пользователь с ником Squirrekkywrath, которого еще называют ветераном биткоин-индустрии.

О завершении торгов и рекордной вырученной сумме сообщили в Scarce.City.

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В 2017 году студент-стажер Кристиан Лангалис написал фразу "Покупайте биткоин" в своем блокноте во время заседания в Конгрессе США. Затем молодой человек показал надпись за спиной главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен. Лангалиса быстро вывели из зала заседаний, но надпись "Покупайте биткоин" успела попасть в объективы теле- и фотокамер. По данным американского телеканала CNBC, цена BTC во время трансляции выросла на 3,7%.

Фото: theblock.co

"Наспех нарисованный в желтом блокноте, этот знаковый рисунок символизирует вторжение биткоина в глобальную валютную среду. Этот знак — один из немногих широко признанных физических артефактов биткоина, учитывая его виртуальную природу", — говорится в описании лота на сайте Scarce.City.

Фото: Scarce.City

Блокнот торжественно передали победителю торгов в нью-йоркском баре Pubkey.

Ранее мы писали, что житель Житомирской области стал жертвой интернет-мошенников, предложивших ему "выгодно" купить первый биткоин.

Напомним, по прогнозам аналитиков, в четвертом халвинг-цикле стоимость биткоина может существенно возрасти. Криптовалюта может стоить от 145 тысяч долларов до 4,5 миллиона долларов.