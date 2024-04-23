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У МВФ розповіли, як ставляться до біткоїна

23 квітня 2024 04:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Міжнародний валютний фонд визнав цінність біткоїна, що це означає
Жінка користується біткоїн-банкоматом. Фото ілюстративне: timesofmadeira.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

На тлі глобальної фінансової нестабільності цифрова криптовалюта біткоїн перетворюється на важливий канал для транскордонних грошових потоків. Особливим попитом BTC користується у країнах з гіперінфляціює. 

Про це йдеться у новому звіті Міжнародного валютного фонду (МВФ).

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У документі, який називається "Посібник з транскордонних потоків Bitcoin", зазначається, що біткоїн став необхідним фінансовим інструментом. Оскільки природа BTC децентралізована — його можна використоувати для обходу традиційних банківських систем, особливо в регіонах, які переживають економічні труднощі або мають суворий контроль за рухом капіталу.

За даними звіту, значні обсяги транзакцій походять з таких країн, як Аргентина і Венесуела, де громадяни страждають від гіперінфляції. Тому у цих державах біткоїн став важливим фінансовим інструментом для збереження багатства і доступу до світових ринків, а не просто спекулятивною інвестицією.

"Біткоїн-транзакції надають людям у державах із високою інфляцією можливість стабілізувати свої заощадження та брати участь у глобальній торгівлі на умовах, які неможливі за допомогою їх національних валют", — розповів один із авторів документу Еудженіо Черутті. 

Коли Україна легалізує криптоактиви

Також Міжнародний валютний фонд закликав Україну завершити оновлення законодавства про віртуальні активи до кінця 2024 року. У Мінцифри кажуть, що запровадити державне регулювання на ринку криптовалют у такі терміни цілком реально. 

"В умовах війни ми маємо використовувати весь спектр можливостей та розвивати нові галузі економіки. Легалізація криптосектору може мати потужний економічний ефект, генеруючи оборот у мільярди гривень", — заявив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

Нагадаємо, 20 квітня,  учетверте за історію криптовалют, відбувся халвінг біткоїна. Раніше ми розповідали, як вигідно та безпечно купити біткоїн в Україні.

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