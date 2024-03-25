ПриватБанк выплатит клиенту 253 тыс. грн из-за мошенников — решение суда

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиент государственного "ПриватБанка" потерял более 253 тыс. грн из-за мошенников. Поскольку финучреждение так и не вернуло утраченные средства, он обратился в суд.

Об этом говорится в материалах Заречного райсуда г. Сумы, опубликованным 19.03.2024 года.

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Потеря средств со счетов ПриватБанка из-за мошенников

Как следует из материалов дела, у клиента ПриватБанка в течение трех дней с карт без его ведома было снято 252,9 тыс. гривен. Это произошло в период с 01.07.2023 по 03.07.2023 года.

Он обратился в полицию с заявлением о совершении соответствующего правонарушения. Правоохранители возбудили уголовное производство. "неправомерное завладение денежными средствами".

Мужчина обратился в финучреждение с требованием вернуть деньги, однако там не смогли решить соответствующий вопрос. Клиент был вынужден подавать в суд.

"Истец заключил с банком договор о предоставлении банковских услуг и получил электронное платежное средство (карту) для осуществления платежных операций по счету. В период с 1 по 3 июля 2023 года с двух карт несколькими операциями было произведено снятие средств и расчеты в торговых точках на сумму 134 787 гривен и 118 178 гривен, имея доступ к его аккаунту они добавили карточки в кошельке MiPay, изменений PIN-кодов по указанным карточкам не было, что свидетельствует о разглашении указанной информации самим клиентом", — говорится в ПриватБанке.

Решение суда относительно обманутого клиента Привата

Суд стал на сторону клиента ПриватБанка, приняв решение взыскать с акционерного общества коммерческий банк "ПриватБанк" в его пользу 252,9 тыс. гривен, а также заставить банк осуществить перерасчет процентов за пользование кредитом, предоставленным клиенту, исходя из объема долга по предоставленному кредиту, существовавшему по состоянию на 31 июня 2023 года.

"Все действия, связанные со снятием средств с карт истца в Ровно и Запорожье были совершены с использованием мобильного устройства, которое ему не принадлежит. Клиент обратился в банк для выяснения причин списания средств, по результатам проверки подтверждено, что операции были мошенническими, однако возложена ответственность за эти операции на клиента. Учитывая доказанный факт несанкционированного списания средств со счета, суд пришел к выводу о наличии оснований для взыскания с банка безосновательно списанных средств в сумме 134 787 гривен и 118 178 гривен", — говорится в вердикте суда.

Что еще стоит знать

Напомним, эксперты назвали пять украинских банков, которые чаще всего судятся с клиентами. Большинство судебных процессов касается возврата небольших сумм по потребительским кредитам.

Также сообщалось, что в ПриватБанке клиенты могут получить приятный бонус за перевод средств с карты на карту. В рамках "Весеннего кэшбека" банк может суммарно подарить 3 тыс. грн.