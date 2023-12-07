Новая почта предупреждает об акциях от мошенников — что стоит знать

Приложение "Новой почты". Фото: novaposhta.ua

В украинской логистической компании "Новая почта" предупреждают клиентов о мошеннической схеме, появившейся в сети Интернет. Речь идет об акциях якобы от имени компании, посвященных Рождественско-новогодним праздникам.

Об этом сообщается на официальном портале компании.

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Мошенническая схема от имени "Новой почты"

Как отмечают в компании, информация о розыгрышах массово распространяется в Telegram-каналах. Мошенники предлагают выполнить условия акции и получить в подарок елку.

Уже насчитали более 40 таких каналов с рекламными объявлениями от аферистов. Некоторые из них имеют достаточно широкую аудиторию. Среди прочих:

"Киев Сегодня";

"Kyper News";

"Информационный Агент Украины";

"Взрывы и бавовна".

В компании отмечают, что специально используются в рекламе названия известных брендов для большего сбора информации о людях, доверяющих компаниям. Примечательно то, что делают объявления закрытыми, а на самом деле являются зашифрованными ссылками на фишинговые сайты. Для читателей упоминание о "Новой почте" является кликбейтным, поэтому они переходят, чтобы узнать больше о розыгрыше.

"Новая почта не имеет никакого отношения к этому объявлению. Все телеграмм-паблики, распространяющие эту информацию, помогают мошенникам обманывать людей", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как не попасть на крючок мошенников

Граждан призывают быть бдительными по поводу подобных объявлений, нельзя доверять информации на сторонних ресурсах, кроме официального сайта.

Также необходимо соблюдать простые рекомендации в интернете, чтобы обезопаситься от мошеннических действий. Оплата должна производиться исключительно через сайт, любые другие ссылки являются 100% фишинговыми. Нужно пользоваться услугой "Надежная покупка" на маркетплейсах. Сервис позволяет отслеживать треккинг и не производить оплату заранее.

Что еще стоит знать

Напомним, в финучреждении "ПриватБанк" запустили новый сервис, где клиенты смогут сообщать о случаях мошенничества. Им окажут помощь в приложении "Приват24".

Также Национальный банк Украины (НБУ) предупреждает граждан об активизации интернет-мошенников. В последнее время выросло количество телефонных звонков и сообщений якобы от имени банка, во время которых просят уточнить секретную информацию карт.