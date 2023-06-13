Шахрайство в українських банках -- як розпізнати та уберегти свої гроші

Банківська картка у руках. Фото: Freepik

Національний банк України (НБУ) попереджає громадян про активізацію інтернет-шахраїв. Останнім часом зросла кількість телефонних дзвінків та повідомлень нібито від імені банку, під час яких просять уточнити секретну інформацію карток.

Про це розповіли у пресслужбі НБУ.

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Як розповіли у Нацбанку, шахраї можуть масово телефонувати зі справжніх номерів банків, оскільки навчились підміняти телефонні номери та імітувати повідомлення від банківських та інших установ. Тобто на екрані телефону може відображатися офіційний номер банку, Пенсійного фонду України (ПФУ), Податкової служби чи Національної поліції.

Таким чином шахраям вдалося "вивести" з рахунків громадян на 46% більше грошей, ніж було зафіксовано крадіжок роком раніше. Переважну більшість коштів викрали саме за допомогою так званої соціальної інженерії.

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У НБУ розповіли, що працівники банків не озвучують та не просять наступне:

знати та запевняти про нібито доступ до рахунків сторонніх осіб. Після цього шахраї, як правило, просять озвучити фінансову інформацію нібито для блокування шахрайських дій. Отримавши доступ до даних, вони виводять кошти із карт;

надати відомості про карти та рахунки у зв'язку з нібито плановою перевіркою даних чи у зв'язку з воєнним станом. Тоді як насправді до подібних перевірок банки не долучають клієнтів;

сповіщення про нібито кібератаку на інформаційну систему банку та прохання переказати кошти на безпечний рахунок тимчасово. Вся інформація про технічні збої банків публікується зазвичай на його офіційних сайтах та підтверджених сторінках у соцмережах;

прохання встановлення програми віддаленого доступу для нібито посилення заходів безпеки. Завдяки таким програмам шахраї отримують повний доступ до пристроїв клієнтів, що допомагає дізнатися дані онлайн-банкінгу і вивести кошти.

Раніше українців попереджали про масове виникнення різних фішингових посилань, які маскують під різні установи для нібито надання матеріальної допомоги та під банки на торговельних майданчиках. Подібні ресурси дуже схожі на офіційні, що без проблем відкриває доступ до рахунків громадянина, якщо той введе свої персональні дані.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні заблокували масштабну шахрайську схему, яка дозволила ошукати громадян на близько 15 млн грн. Така сума була списана із банківських рахунків українців.

Також ми писали, що в Україні у травні 2023 року повернулися правила блокування рахунків клієнтів банків за заборгованість. Раніше могли позбавити доступу до рахунків тільки тих боржників, які не сплатили щонайменше 100 тис. гривень, то тепер достатньо і 200 гривень.