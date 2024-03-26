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Клієнти ПриватБанку скаржаться на "сюрпризи" з виписками та штучними боргами

26 березня 2024 10:46
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
ПриватБанк навішує кредити та борги клієнтам — деталі
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Клієнти державного "ПриватБанку" скаржаться на самовільні дії з боку фінустанови з відкриттям кредитів, штучно створеною заборгованістю та "махінаціями" з виписками. Подібні маніпуляції українці виявляють в історіях особистого кабінету.

Про це йдеться в одному з відгуків на порталі Мінфін.

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"Сюрпризи" з виписками та штучними боргами від ПриватБанку

Як зазначила одна з клієнток банку, після перевипуску картки ПриватБанку у відділенні отримала низку несподіваних проблем. Зокрема, помітила неузгоджене з нею відкриття кредитного ліміту та появу боргу, також подвоїлись регулярні платежі. Про всі ці речі жінка дізналась у власному кабінеті банку.

"Наступного ранку я виявила, що у мене з нікуди виріс борг за кредитом 3 777 грн і змінилися виписки заднім числом. На онлайн звернення відповіли, що я їх витратила. Я поїхала до свого банкіра, і ми виявили, що за два дні до надання мені кредитного ліміту банк просто подвоїв мої 11 платежів", — йдеться у скарзі.

Українка зазначила, що ситуацію зі штучним боргом в банку вдалося вирішити, однак на все це пішов час і зникла довіра до фінустанови.

"Таким чином вони штучно мені створили "користування кредитними коштами". Гроші повернули, але наступного дня знову з'явилася сума боргу 5 грн. Я її погасила та закрила кредитний ліміт. Але тепер я не довіряю цьому банку", — повідомила клієнтка.

Представники ПриватБанку відреагували на скаргу, однак відкрито не пояснили, звідки взялися подвійні списання з рахунків клієнтки. Натомість пообіцяли докладно вирішити ситуацію приватно.

 

ПриватБанк
Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнт державного "ПриватБанку" втратив понад 253 тис. грн через шахраїв. Оскільки фінустанова так і не повернула втрачені кошти, він звернувся до суду.

Раніше повідомлялося, що експерти назвали п'ять українських банків, які найчастіше судяться з клієнтами. Більшість судових процесів стосується повернення невеликих сум за споживчими кредитами.

махінації
ПриватБанк
банки
Приват24
борги

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