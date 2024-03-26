ПриватБанк навешивает кредиты и долги клиентам — детали

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "ПриватБанка" жалуются на самовольные действия со стороны финучреждения с открытием кредитов, искусственно созданной задолженностью и "махинациями" с выписками. Подобные манипуляции украинцы выявляют в историях личного кабинета.

Об этом говорится в одном из отзывов на портале Минфин.

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Как отметила одна из клиенток банка, после перевыпуска карты ПриватБанка в отделении получила ряд неожиданных проблем. В частности, заметила несогласованное с ней открытие кредитного лимита и появление долга, также удвоились регулярные платежи. Обо всех этих вещах женщина узнала в собственном кабинете банка.

"На следующее утро я обнаружила, что у меня из ниоткуда вырос долг по кредиту 3 777 грн и изменились выписки задним числом. На онлайн обращения ответили, что я их потратила. Я поехала к своему банкиру, и мы обнаружили, что за два дня до предоставления мне кредитного лимита банк просто удвоил мои 11 платежей", — говорится в жалобе.

Украинка отметила, что ситуацию с искусственным долгом в банке удалось разрешить, однако на все это ушло время и исчезло доверие к финучреждению.

"Таким образом, они искусственно мне создали "пользование кредитными средствами". Деньги вернули, но на следующий день снова появилась сумма долга 5 грн. Я ее погасила и закрыла кредитный лимит. Но теперь я не доверяю этому банку", — сообщила клиентка.

Представители ПриватБанка отреагировали на жалобу, однако открыто не объяснили, откуда взялись двойные списания со счетов клиентки. Пообещали подробно разрешить ситуацию частно.

Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, клиент государственного "ПриватБанка" потерял более 253 тыс. грн из-за мошенников. Поскольку финучреждение так и не вернуло утраченные средства, он обратился в суд.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали пять украинских банков, которые чаще всего судятся с клиентами. Большинство судебных процессов касается возврата небольших сумм по потребительским кредитам.