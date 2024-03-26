ПриватБанк навешивает кредиты и долги клиентам — детали

Клиенты ПриватБанка жалуются на "сюрпризы" с выписками и искусственными долгами
Клиенты государственного "ПриватБанка" жалуются на самовольные действия со стороны финучреждения с открытием кредитов, искусственно созданной задолженностью и "махинациями" с выписками. Подобные манипуляции украинцы выявляют в историях личного кабинета.
Об этом говорится в одном из отзывов на портале Минфин.
"Сюрпризы" с выписками и искусственными долгами от ПриватБанка
Как отметила одна из клиенток банка, после перевыпуска карты ПриватБанка в отделении получила ряд неожиданных проблем. В частности, заметила несогласованное с ней открытие кредитного лимита и появление долга, также удвоились регулярные платежи. Обо всех этих вещах женщина узнала в собственном кабинете банка.
"На следующее утро я обнаружила, что у меня из ниоткуда вырос долг по кредиту 3 777 грн и изменились выписки задним числом. На онлайн обращения ответили, что я их потратила. Я поехала к своему банкиру, и мы обнаружили, что за два дня до предоставления мне кредитного лимита банк просто удвоил мои 11 платежей", — говорится в жалобе.
Украинка отметила, что ситуацию с искусственным долгом в банке удалось разрешить, однако на все это ушло время и исчезло доверие к финучреждению.
"Таким образом, они искусственно мне создали "пользование кредитными средствами". Деньги вернули, но на следующий день снова появилась сумма долга 5 грн. Я ее погасила и закрыла кредитный лимит. Но теперь я не доверяю этому банку", — сообщила клиентка.
Представители ПриватБанка отреагировали на жалобу, однако открыто не объяснили, откуда взялись двойные списания со счетов клиентки. Пообещали подробно разрешить ситуацию частно.
Что еще стоит знать
Напомним, клиент государственного "ПриватБанка" потерял более 253 тыс. грн из-за мошенников. Поскольку финучреждение так и не вернуло утраченные средства, он обратился в суд.
Ранее сообщалось, что эксперты назвали пять украинских банков, которые чаще всего судятся с клиентами. Большинство судебных процессов касается возврата небольших сумм по потребительским кредитам.
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