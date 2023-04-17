ПриватБанк дозволив надсилати грошові перекази із Польщі без комісій

Відділення державного "ПриватБанку" у Києві. Фото: Новини.LIVE

Українці, які перебувають у Польщі, зможуть здійснювати грошові перекази в Україну через Western Union у ПриватБанку безкоштовно. Опція буде доступна з квітня до середини вересня 2023 року.

Про це поінформував пресцентр держбанку.

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Деталі переказів

Комісію не зніматимуть, якщо перекази надсилатимуть через веб- чи мобільні застосунки банків Bank Pekao, PKO Bank Polski та Santander Bank. Також компанія знизила тарифи та обмінний курс на відправку переказів Western Union через відділення всіх фінустанов Польщі.

Перекази Western Union у ПриватБанку можна здійснювати у доларах, гривні, євро через Приват24, термінали самообслуговування, банкомати, через сервісні центри банку за телефоном 3700 або чат онлайн, а також відділення банку.

Як зробити переказ Western Union через застосунок Bank Pekao

Потрібно мати рахунок у Bank Pek, який можна відкрити у будь-якому відділенні банку, на сайті або у додатку PeoPay. Після цього необхідно авторизуватися в Pekao24 та перейти до розділу оплати, де вибрати відповідний розділ.

Як зробити переказ Western Union через застосунок PKO Bank Polski

Передусім потрібно авторизуватися у застосунку банку чи на сайті, після чого перейти в меню "Платежі" та до "Інших операцій", там обрати "Western Union". У відповідних рядках треба ввести П.І.Б., суму, валюту та країну одержувача. Користувачам надійде підтвердження з номером MTCN, який потрібно передати одержувачу.

Як зробити переказ Western Union через Santander Bank

Необхідно зайти на сайт фінустанови за посиланням або скористатися мобільним застосунком для iOS та Android. І зробити аналогічно, як із іншими банками.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше українцям надали можливість отримувати міжнародні перекази від клієнтів провідного європейського фінансового сервісу Paysera на карти чи рахунки у ПриватБанку через систему PrivatMoney.

Також ми писали, що упродовж 2022 року на тлі війни українці збільшили використання платіжних карток для безготівкових розрахунків всередині країни. Також суттєво зріс обсяг операцій із картками за кордоном.