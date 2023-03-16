НБУ назвав системно важливі платіжні системи країни

Уперше розподіл провели за оновленим механізмом

У Національному банку України (НБУ) визначилися із переліком важливих об'єктів платіжної інфраструктури країни у 2023 році. Розподіл провели по-новому.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Які зараз важливі платіжні системи

Як зазначається, єдиною системно важливою системою, як і раніше, є система електронних платежів Національного банку.

Серед категорії важливих:

Mastercard, Mastercard International Incorporated, США;

Visa, Visa International Service Association, США;

NovaPay, ТОВ "НоваПей", Україна;

"Фінансовий світ", ТОВ "Українська платіжна система", Україна;

"Поштовий переказ", АТ "Укрпошта", Україна.

Також уперше визначили важливих учасників платіжних систем:

ПриватБанк (СЕП НБУ, Mastercard, Visa);

ФК "Контрактовий дім" ("Фінансовий світ");

"Універсальні платіжні рішення" ("Фінансовий світ").

Окрім того, регулятор склав список важливих операторів послуг платіжної інфраструктури. До нього входять "Український процесинговий центр", "Ейсі дісі процесінг" та "ТАС Лінк".

В НБУ зазначають, що до зазначених об'єктів встановлені посилені вимоги щодо управління та організації діяльності, доступу та участі у платіжній системі, системи управління ризиками, а також забезпечення кіберстійкості.

Раніше Нацбанк ділив платіжні системи на системно важливі, соціально важливі та важливі, проте оновлене законодавство про платіжні послуги у серпні 2022 року змінило порядок.

Що ще варто знати

Нагадаємо, упродовж 2022 року на тлі війни українці збільшили використання платіжних карток для безготівкових розрахунків всередині країни. Також суттєво зріс обсяг операцій із картками за кордоном.

Також обсяг готівки в обігу у лютому скоротився на 2,4%, до 627,985 млрд гривень. З початку 2023 року зменшився на 5,7%, у січні було зафіксовано 666,073 млрд гривень.