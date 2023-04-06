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У ПриватБанку відтепер доступні міжнародні перекази від провідного фінансового сервісу

6 квітня 2023 09:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк спростить міжнародні перекази із країн ЄС — що відомо
Це спростить отримання грошей із країн ЄС
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українцям стали доступні міжнародні перекази на картки та рахунки у ПриватБанку від клієнтів провідного європейського фінансового сервісу Paysera. Очікується, що це спростить отримання переказів із країн ЄС.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

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Перекази від Paysera

Як зазначається, такі міжнародні перекази будуть можливі через систему PrivatMoney. Їх зможуть надсилати у євро фізичні особи, ідентифіковані клієнти Paysera зі своїх рахунків по всьому світу, окрім заборонених країн.

Відправникові достатньо вказати IBAN одержувача у ПриватБанку (його можна отримати за два кліки у Приват24) і переказ буде автоматично зарахований на картку клієнта.

Якщо одержувачу надійшов контрольний номер переказу PrivatMoney, то переказ буде доступний до виплати у Приват24,
терміналах самообслуговування, банкоматі, відділенні, через підтримку 3700 чи чат онлайн.

"Paysera європейська фінтех-компанія, яка надає швидкі грошові перекази, фінансові послуги та має більше 1 мільйона завантажень мобільного додатку. На сьогодні рахунки Paysera мають понад 74 тисяч громадян України", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк надає підтримку українцям, які опинилися за кордоном через воєнний конфлікт, і відправляють фінансову допомогу своїм рідним, друзям та волонтерам в Україні. З березня по липень поточного року клієнти ПриватБанку матимуть можливість здійснювати безкоштовні перекази на свої картки з карток польських та німецьких банків через сервіс Приват24.

Також ми писали, що упродовж 2022 року на тлі війни українці збільшили використання платіжних карток для безготівкових розрахунків всередині країни. Також суттєво зріс обсяг операцій із картками за кордоном.

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