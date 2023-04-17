ПриватБанк разрешил отправлять денежные переводы из Польши без комиссий

Отделение государственного "ПриватБанка" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, которые находятся в Польше, смогут совершать денежные переводы в Украину через Western Union в ПриватБанке бесплатно. Опция будет доступна с апреля по середину сентября 2023 года.

Об этом проинформировал пресс-центр госбанка.

Читайте также:

Детали переводов

Комиссию не будут снимать, если переводы будут посылать через веб- или мобильные приложения банков Bank Pekao, PKO Bank Polski и Santander Bank. Также компания снизила тарифы и обменный курс на отправку переводов Western Union через отделения всех финучреждений Польши.

Переводы Western Union в ПриватБанке можно осуществлять в долларах, гривне, евро через Приват24, терминалы самообслуживания, банкоматы, через сервисные центры банка по телефону 3700 или чат онлайн, а также через отделения банка.

Как сделать перевод Western Union через приложение Bank Pekao

Нужно иметь счет в Bank Pek, который можно открыть в любом отделении банка, на сайте или в приложении PeoPay. После этого необходимо авторизироваться в Pekao24 и перейти в раздел оплаты, где выбрать соответствующий раздел.

Как сделать перевод Western Union через приложение PKO Bank Polski

Прежде всего, нужно авторизироваться в приложении банка или на сайте, после чего перейти в меню "Платежи" и в "Другие операции", там выбрать "Western Union". В соответствующих строках нужно ввести Ф.И.О., сумму, валюту и страну получателя. Пользователям пришлют для подтверждения номер MTCN, который необходимо передать получателю.

Как сделать перевод Western Union через Santander Bank

Необходимо зайти на сайт финучреждения по ссылке или воспользоваться мобильным приложением для iOS и Android. И поступить аналогично, как с другими банками.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее украинцам предоставили возможность получать международные переводы от клиентов ведущего европейского финансового сервиса Paysera на карты или счета в ПриватБанке через систему PrivatMoney.

Также мы писали, что на протяжении 2022 года на фоне войны украинцы увеличили использование платежных карт для безналичных расчетов внутри страны. Также существенно вырос объем операций с картами за рубежом.