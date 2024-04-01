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Клієнти ПриватБанку зможуть замовити картки ще до п'ятьох країн ЄС

1 квітня 2024 14:28
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
ПриватБанк відправлятиме картки у більшу кількість країн ЄС
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" зможуть замовляти картки до більшої кількості країн Європейського Союзу (ЄС).  Доставку здійснить Nova Post.

Про це інформує пресслужба банку.

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Де доступна послуга з доставки

Як зазначають у пресслужбі, ПриватБанк почне надавати послугу з доставки карток своїм клієнтам у такі країни Європи:

  • Естонію;
  • Латвію;
  • Італію;
  • Словаччину;
  • Угорщину.

Йдеться про замовлення карток з доставкою кур’єром Nova Post

"ПриватБанк розширює географію послуги міжнародної доставки платіжних карток клієнтам — від початку квітня у Приват24 відкрито замовлення карток з доставкою кур’єром Nova Post на будь-яку адресу в Естонії, Латвії, Італії, Словаччині та Угорщині", — йдеться у повідомленні.

Тепер клієнти можуть замовляти банківські картки з доставкою Nova Post в 11 країн Європи: Польщу, Молдову, Литву, Німеччину, Чехію, Румунію, Естонію, Латвію, Італію, Словаччину та Угорщину.

Примітно також те, що до кінця квітня доставка карток клієнтам, які перевипустять платіжні картки чи відкриють нову цифрову картку через Приват24 та замовлять доставку, буде безплатна.  

Як замовити картку Привату

Для того, що замовити нову чи перевипустити чинну картку ПриватБанку, потрібно:

  • оформити заявку за кілька кліків у Приват24;
  • отримати картку у відділенні/поштоматі Нової пошти в Україні;
  • одержати картку через кур’єра Nova Post в 11 європейських країнах.

Термін дії карток

З початку повномасштабної війни ПриватБанк подовжив термін дії всіх платіжних карток, що дозволяє вільно користуватися картками для оплати товарів та послуг в торгових мережах та зняття готівки.

У разі необхідності перевипуску картки для активного шопінгу в онлайн-магазинах, цифрову картку можна оформити миттєво у Приват24 та отримати картку через Нову пошту.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти державного "ПриватБанку" скаржаться на самовільні дії з боку фінустанови з відкриттям кредитів, штучно створеною заборгованістю та "махінаціями" з виписками. Подібні маніпуляції українці виявляють в історіях особистого кабінету.

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк розширив географію надання кредитів на придбання житла під 0%. Тепер мають змогу отримати іпотеку військовослужбовці у Чернівцях та області.

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