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Клиенты ПриватБанка смогут заказать карты еще в пять стран ЕС

1 апреля 2024 14:28
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
ПриватБанк будет отправлять карты в большее количество стран ЕС
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" смогут заказывать карты в большее количество стран Европейского Союза (ЕС). Доставку осуществит Nova Post.

Об этом информирует пресс-служба банка.

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Где доступна услуга по доставке

Как отмечают в пресс-службе, ПриватБанк начнет предоставлять услугу по доставке карт своим клиентам в такие страны Европы:

  • Эстонию;
  • Латвию;
  • Италию;
  • Словакию;
  • Венгрию.

Речь идет о заказе карт с доставкой курьером Nova Post.

"ПриватБанк расширяет географию услуги международной доставки платежных карт клиентам — с начала апреля у Приват24 открыт заказ карт с доставкой курьером Nova Post по любому адресу в Эстонии, Латвии, Италии, Словакии и Венгрии", — говорится в сообщении.

Теперь клиенты могут заказывать банковские карты с доставкой Nova Post в 11 стран Европы: Польшу, Молдову, Литву, Германию, Чехию, Румынию, Эстонию, Латвию, Италию, Словакию и Венгрию.

Примечательно также, что до конца апреля доставка карт клиентам, которые перевыпустят платежные карты или откроют новую цифровую карту через Приват24 и закажут доставку, будет бесплатной.

Как заказать карту Привата

Для того, чтобы заказать новую или перевыпустить действующую карточку ПриватБанка, нужно:

  • оформить заявку в несколько кликов в Приват24;
  • получить карточку в отделении/почтомате Новой почты в Украине;
  • получить карту через курьера Nova Post в 11 европейских странах.

Срок действия карт

С начала полномасштабной войны ПриватБанк продлил срок действия всех платежных карт, что позволяет свободно пользоваться картами для оплаты товаров и услуг в торговых сетях и снятия наличных.

В случае необходимости перевыпуска карты для активного шопинга в онлайн-магазинах, цифровую карту можно оформить мгновенно в Приват24 и получить карту через Новую почту.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты государственного "ПриватБанка" жалуются на самовольные действия со стороны финучреждения с открытием кредитов, искусственно созданной задолженностью и "махинациями" с выписками. Подобные манипуляции украинцы выявляют в историях личного кабинета.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк расширил географию предоставления кредитов на покупку жилья под 0%. Теперь могут получить ипотеку военнослужащие в Черновцах и области.

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