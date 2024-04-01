ПриватБанк будет отправлять карты в большее количество стран ЕС

Клиенты ПриватБанка смогут заказать карты еще в пять стран ЕС
Клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" смогут заказывать карты в большее количество стран Европейского Союза (ЕС). Доставку осуществит Nova Post.
Об этом информирует пресс-служба банка.
Где доступна услуга по доставке
Как отмечают в пресс-службе, ПриватБанк начнет предоставлять услугу по доставке карт своим клиентам в такие страны Европы:
- Эстонию;
- Латвию;
- Италию;
- Словакию;
- Венгрию.
Речь идет о заказе карт с доставкой курьером Nova Post.
"ПриватБанк расширяет географию услуги международной доставки платежных карт клиентам — с начала апреля у Приват24 открыт заказ карт с доставкой курьером Nova Post по любому адресу в Эстонии, Латвии, Италии, Словакии и Венгрии", — говорится в сообщении.
Теперь клиенты могут заказывать банковские карты с доставкой Nova Post в 11 стран Европы: Польшу, Молдову, Литву, Германию, Чехию, Румынию, Эстонию, Латвию, Италию, Словакию и Венгрию.
Примечательно также, что до конца апреля доставка карт клиентам, которые перевыпустят платежные карты или откроют новую цифровую карту через Приват24 и закажут доставку, будет бесплатной.
Как заказать карту Привата
Для того, чтобы заказать новую или перевыпустить действующую карточку ПриватБанка, нужно:
- оформить заявку в несколько кликов в Приват24;
- получить карточку в отделении/почтомате Новой почты в Украине;
- получить карту через курьера Nova Post в 11 европейских странах.
Срок действия карт
С начала полномасштабной войны ПриватБанк продлил срок действия всех платежных карт, что позволяет свободно пользоваться картами для оплаты товаров и услуг в торговых сетях и снятия наличных.
В случае необходимости перевыпуска карты для активного шопинга в онлайн-магазинах, цифровую карту можно оформить мгновенно в Приват24 и получить карту через Новую почту.
Что еще стоит знать
Напомним, клиенты государственного "ПриватБанка" жалуются на самовольные действия со стороны финучреждения с открытием кредитов, искусственно созданной задолженностью и "махинациями" с выписками. Подобные манипуляции украинцы выявляют в историях личного кабинета.
Ранее сообщалось, что ПриватБанк расширил географию предоставления кредитов на покупку жилья под 0%. Теперь могут получить ипотеку военнослужащие в Черновцах и области.
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