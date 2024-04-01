ПриватБанк поверне 5% кешбеку на товари з 1 квітня — деталі акції

ПриватБанк надасть знижку у 5% на товари — умови акції
Державний "ПриватБанк" з 1 квітня 2024 року запустив нову акцію з отримання кешбеку. Згідно з умовами програми, можуть компенсувати за покупки до 500 грн.
Про це йдеться на порталі банку.
Подарунки для клієнтів ПриватБанку
Як зазначається, ПриватБанк обіцяє 5% кешбеку на всі товари продавця "АЛЛО" у разі оплати на сайті карткою фінустанови.
"Кешбек 5% від оплати, але не більше ніж 500 грн на період акції. Зверніть увагу! Банк від вашого імені сплачуватиме податки за кешбек", — йдеться у повідомленні.
В акції зможуть взяти участь клієнти:
- яким виповнилося 18 років;
- мають ідентифікаційний код;
- є гривнева картка від ПриватБанку.
Для того, щоб мати право на знижку, необхідно:
- підтвердити участь в акції за пропозицією, що надійшла в Приват24 чи на e-mail, на сторінці акції;
- обрати товар продавця "АЛЛО" на сайті allo.ua чи в застосунку;
- здійснити оплату будь-якою карткою ПриватБанку;
- отримати кешбек 5% на банківську картку.
У фінустанові зауважують, що кешбек обіцяють виплатити на картку не пізніше ніж на 15-й день після здійснення оплати.
Триватиме акція з 1 квітня 2024 до 30 квітня 2024 року.
Інші акції у ПриватБанку
Також клієнти ПриватБанку можуть взяти участь у новій акції, що стартувала 29 березня. Вона також стосується кешбеку.
Власникам гривневих карток повернуть кешбек у розмірі 3% на купівлю одягу, взуття та дитячих товарів. Максимально можлива сума — 500 гривень на місяць.
Пропозиція з повернення частини грошей діятиме до 29 червня 2024 року.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в ПриватБанку клієнти можуть отримати приємний бонус за перекази коштів з картки на картку. У рамках "Весняного кешбеку" банк може сумарно подарувати 3 тис. грн.
Також у ПриватБанку пояснили, в яких випадках може відбуватися подвійне зняття коштів з рахунків під час оплати товарів. Також уточнили, як клієнтам повернути гроші від неуспішної транзакції.
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