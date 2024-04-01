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ПриватБанк надасть знижку у 5% на товари — умови акції

1 квітня 2024 10:39
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
ПриватБанк поверне 5% кешбеку на товари з 1 квітня — деталі акції
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Державний "ПриватБанк" з 1 квітня 2024 року запустив нову акцію з отримання кешбеку. Згідно з умовами програми, можуть компенсувати за покупки до 500 грн.

Про це йдеться на порталі банку.

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Як зазначається, ПриватБанк обіцяє 5% кешбеку на всі товари продавця "АЛЛО" у разі оплати на сайті карткою фінустанови.

"Кешбек 5% від оплати, але не більше ніж 500 грн на період акції. Зверніть увагу! Банк від вашого імені сплачуватиме податки за кешбек", — йдеться у повідомленні.  

В акції зможуть взяти участь клієнти:

  • яким виповнилося 18 років;
  • мають ідентифікаційний код;
  • є гривнева картка від ПриватБанку.

Для того, щоб мати право на знижку, необхідно:

  • підтвердити участь в акції за пропозицією, що надійшла в Приват24 чи на e-mail, на сторінці акції;
  • обрати товар продавця "АЛЛО" на сайті allo.ua чи в застосунку;
  • здійснити оплату будь-якою карткою ПриватБанку;
  • отримати кешбек 5% на банківську картку.

У фінустанові зауважують, що кешбек обіцяють виплатити на картку не пізніше ніж на 15-й день після здійснення оплати.

Триватиме акція з 1 квітня 2024 до 30 квітня 2024 року.

 

ПриватБанк
Джерело: ПриватБанк

Інші акції у ПриватБанку

Також клієнти ПриватБанку можуть взяти участь у новій акції, що стартувала 29 березня. Вона також стосується кешбеку.

Власникам гривневих карток повернуть кешбек у розмірі 3% на купівлю одягу, взуття та дитячих товарів. Максимально можлива сума — 500 гривень на місяць.

Пропозиція з повернення частини грошей діятиме до 29 червня 2024 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в ПриватБанку клієнти можуть отримати приємний бонус за перекази коштів з картки на картку. У рамках "Весняного кешбеку" банк може сумарно подарувати 3 тис. грн.

Також у ПриватБанку пояснили, в яких випадках може відбуватися подвійне зняття коштів з рахунків під час оплати товарів. Також уточнили, як клієнтам повернути гроші від неуспішної транзакції.

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