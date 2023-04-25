Курс долара — фінансисти розповіли, чи варто нести гроші обмінники

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

На українському готівковому ринку минулого тижня курс долара, який днями суттєво просів, знову повернувся до позначки 38 гривень. Експерти пояснили, чи потрібно поспішати скуповувати валюту.

Про це медіа розповіла директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько.

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Яка зараз ситуація на ринку

За словами фінансистки, попри те, що долар минулого тижня попрямував угору, для його подальшого зростання реального попиту виявилося замало. З огляду на це, курс стабілізувався у коридорі 38–38,10 грн/дол.

"Зважаючи на те, що минулого тижня ще низка банків знизила вартість долара при купівлі безготівкової валюти з розміщенням на тримісячному депозиті, значного потенціалу для подальшого зростання курсу на готівковому ринку я не бачу", — пояснила Ганна Золотько.

Вона зауважила, що зараз проблем із постачанням валюти не спостерігається, проте у разі різкого тимчасового зростання попиту може виникнути короткочасний дефіцит готівки на ринку. Це, своєю чергою, може стримати позитивний ефект від впровадження валютних послаблень Національним банком України (НБУ).

На думку експерта, до кінця цього квітня готівковий курс долара коливатиметься у ціновому діапазоні 37,5–38,4 гривні за долар. Вагомих причин для зростання курсу зараз нема.

Скільки зараз коштують долар та євро

В обмінних пунктах у середньому американську валюту купують за 37,95, а продають за 38,07 грн, курс на кілька копійок знизився. Євро не змінився за добу — купують за 41,55, а продають за 41,70 грн.

ПриватБанк — 37,40 грн — 37,90 грн;

Ощадбанк — 37,75 грн — 38,90;

Укрексімбанк — 37,70 грн — 38,20 грн;

"Райффайзен" — 37,70 грн — 38,20 грн;

ПУМБ — 37,75 грн — 38,50 грн.

Пом’якшення валютних обмежень

Днями Центробанк пом’якшив обмеження на готівковому ринку. Тепер усі банки зможуть продавати населенню більше готівкової валюти.

Так, під час розрахунку обсягу валюти, яку банк може продати, враховуватиметься не 100%, а 120% від обсягу купівлі безготівкової валюти у населення, починаючи з 13 квітня 2022-го. Зміни спрямовані на збереження сприятливої ситуації на валютному ринку.

Нагадаємо, в Україні громадяни на тлі війні продовжують зберігати кошти на банківських рахунках. Загальна сума вкладів у березні зросла на 6,6 млрд гривень, свідчать дані Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) різко посилив підтримку курсу гривні. Упродовж 17 — 21 квітня продав на міжбанківському валютному ринку значно більше суму доларів для підтримки курсу національної валюти. Обсяг продажу валюти зріс удвічі.