Курс доллара – финансисты рассказали, стоит ли нести деньги обменники

Обменний пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На украинском наличном рынке на прошлой неделе курс доллара, который на днях существенно просел, снова вернулся к отметке 38 гривен. Эксперты объяснили, нужно ли спешить скупать валюту.

Об этом медиа рассказала директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько.

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Какая сейчас ситуация на рынке

По словам финансистки, несмотря на то, что доллар на прошлой неделе направился вверх, для его дальнейшего роста реального спроса оказалось мало. Учитывая это, курс стабилизировался в коридоре 38–38,10 грн/долл.

"Учитывая, что на прошлой неделе еще ряд банков снизил стоимость доллара при покупке безналичной валюты с размещением на трехмесячном депозите, значительного потенциала для дальнейшего роста курса на наличном рынке я не вижу", — объяснила Анна Золотько.

Она отметила, что сейчас проблем со снабжением валюты не наблюдается, однако в случае резкого временного роста спроса может возникнуть кратковременный дефицит наличных денег на рынке. Это в свою очередь может сдержать положительный эффект от внедрения валютных послаблений Национальным банком Украины (НБУ).

По мнению эксперта, до конца апреля наличный курс доллара будет колебаться в ценовом диапазоне 37,5–38,4 гривны за доллар. Веских причин для роста курса сейчас нет.

Сколько сейчас стоят доллар и евро

В обменных пунктах в среднем американскую валюту покупают за 37,95, а продают за 38,07 грн, курс на несколько копеек снизился. Евро не изменился в сутки — покупают за 41,55, а продают за 41,70 грн.

ПриватБанк — 37,40 грн — 37,90 грн;

Ощадбанк — 37,75 грн — 38,90;

Укрэксимбанк — 37,70 грн — 38,20 грн;

"Райффайзен" — 37,70 грн — 38,20 грн;

ПУМБ — 37,75 грн — 38,50 грн.

Смягчение валютных ограничений

На днях Центробанк смягчил ограничения на наличном рынке. Теперь все банки смогут продавать больше наличной валюты.

Так, при расчете объема валюты, которую банк может продать, будет учитываться не 100%, а 120% от объема покупки безналичной валюты у населения, начиная с 13 апреля 2022 года. Изменения направлены на сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке.

Напомним, в Украине граждане на фоне войны продолжают хранить средства на банковских счетах. Общая сумма вкладов в марте выросла на 6,6 млрд гривен, свидетельствуют данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Также мы писали, что Национальный банк Украины резко усилил поддержку курса гривны. В течение 17-21 апреля продал на межбанковском валютном рынке значительно большую сумму долларов. Объем продаж валюты вырос вдвое.