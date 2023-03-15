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Компанія шпигуна з ОАЕ купила китайську компанію, куди входить TikTok, за $220 млрд, — Bloomberg

15 березня 2023 10:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Компанія шпигуна з ОАЕ купила китайську компанію, куди входить TikTok, за $220 млрд
TikTok може відокремитися від свого китайського материнського підприємства
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Компанія G42, контрольована королівською сім'єю Об’єднаних Арабських Еміратів шейха Тахнуна бін Заїда Аль-Нахайяна, відомого як головного шпигуна ОАЕ, придбала китайського IT-гіганта — ByteDance Ltd. В цю компанію входить TikTok, що становить загрозу для США.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

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Деталі продажу ByteDance

Як зазначається, ByteDance Ltd оцінили у приблизно в 220 мільярдів доларів. Це є значним дисконтом, порівняно з 300 мільярдами доларів, які власник TikTok встановив під час нещодавньої програми викупу акцій.

"G42, контрольована королівською сім'єю Об'єднаних Арабських Еміратів шейхом Тахнуном бен Заїдом Аль Нахайяном, в останні місяці придбала частку у розмірі понад 100 мільйонів доларів у існуючих інвесторів через свій фонд 42XFund, повідомили люди, поінформовані про угоду. Незабаром після цього інший фонд купив ByteDance за 225 мільярдів доларів, сказав один із людей, попросивши не називати його імені при описі непублічної інформації", — пише агенція.

Як зауважують журналісти, зростання ціни китайської інтернет-компанії відображає невизначеність, яка виникла після того, як Вашингтон дав зрозуміти, що може заборонити вірусний відеофеномен TikTok, який американська влада звинувачує у загрозі національній безпеці.

Також керівництво TikTok обговорює можливість відокремлення від свого китайського материнського підприємства, щоб допомогти вирішити ці проблеми. Однак це станеться у крайньому разі.

Шейх Тахнун, відомий як шпигун ОАЕ, створив портфоліо через G42 у всьому: від хмарних обчислень до вакцин і безпілотних автомобілів. Минулого року його фірма зі штучного інтелекту створила 42XFund вартістю 10 мільярдів доларів, який має додаткових фінансових спонсорів, щоб інвестувати в технологічні компанії на ринках, що розвиваються. Нещодавно компанія найняла Джейсона Ху, колишнього інвестиційного керівника китайської JD.com Inc., щоб розширити свою діяльність в Азії.

Близькосхідна фірма, можливо, робить ставку на довгостроковий потенціал ByteDance, оскільки відновлення китайської економіки підтримує технологічні гіганти, які виходять із-за трьох років обмежень Covid і нескінченних регуляторних репресій, додають журналісти.

Що ще варто знати

Нагадаємо, США запровадили санкції проти кількох китайських компаній через підтримку іранської програми створення БпЛА. Підприємства та один із працівників відповідали за продаж і доставку тисяч деталей Іранській авіабудівній промисловій компанії (HESA), зокрема тих, що можуть бути компонентами дронів.

Також адміністрація президента США Джо Байдена готує нову програму, яка може заборонити американські інвестиції в певні сектори у Китаї. Це є новим кроком для захисту технологічних переваг США під час загострення конкуренції між двома найбільшими економіками світу.

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