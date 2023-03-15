Компания шпиона из ОАЭ купила китайскую компанию, куда входит TikTok, за $220 млрд

TikTok может отделиться от своего китайского материнского предприятия

Компания G42, контролируемая королевской семьей Объединенных Арабских Эмиратов шейха Тахнуна бин Заида Аль-Нахайяна, известного как главного шпиона ОАЭ, приобрела китайского IT-гиганта — ByteDance Ltd. В эту компанию входит TikTok, представляющий угрозу для США.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Детали продажи ByteDance

Как отмечается, ByteDance Ltd оценили примерно в 220 миллиардов долларов. Это значительный дисконт по сравнению с 300 миллиардами долларов, которые владелец TikTok установил во время недавней программы выкупа акций.

"G42, контролируемая королевской семьей Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Тахнуном бен Заидом Аль Нахайяном, в последние месяцы приобрела долю в размере более 100 миллионов долларов у существующих инвесторов через свой фонд 42XFund, сообщили люди, проинформированные о сделке. Вскоре после этого другой фонд купил ByteDance за 225 миллиардов долларов, сказал один из людей, попросив не называть его имя при описании непубличной информации", — пишет агентство.

Как отмечают журналисты, рост цены китайской интернет-компании отражает неопределенность, возникшую после того, как Вашингтон дал понять, что может запретить вирусный видеофеномен TikTok, обвиняемый американскими властями в угрозе национальной безопасности.

Также руководство TikTok обсуждает возможность отделения от китайского материнского предприятия, чтобы помочь решить эти проблемы. Однако это произойдет в крайнем случае.

Шейх Тахнун, известный как шпион ОАЭ, создал портфолио через G42 во всем: от облачных вычислений до вакцин и беспилотных автомобилей. В прошлом году его фирма по искусственному интеллекту создала 42XFund стоимостью 10 миллиардов долларов, который имеет дополнительных финансовых спонсоров, чтобы инвестировать в технологические компании на развивающихся рынках. Недавно компания наняла Джейсона Ху, бывшего инвестиционного руководителя китайского JD.com Inc., чтобы расширить свою деятельность в Азии.

Ближневосточная фирма, возможно, делает ставку на долгосрочный потенциал ByteDance, поскольку восстанавливающаяся китайская экономика поддерживает технологических гигантов, переживших три года ограничений Covid и бесконечные регулятивные меры, добавляют журналисты.

Что еще стоит знать

Напомним, США ввели санкции против нескольких китайских компаний из-за поддержки иранской программы создания БпЛА. Предприятия и один из работников отвечали за продажу и доставку тысяч деталей Иранской авиастроительной промышленной компании (HESA), в том числе тех, которые могут быть компонентами дронов.

Также администрация президента США Джо Байден готовит новую программу, которая может запретить американские инвестиции в определенные сектора в Китае. Это новый шаг для защиты технологических преимуществ США при обострении конкуренции между двумя крупнейшими экономиками мира.