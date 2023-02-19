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Компанії Shell та Vitol звинуватили у затягуванні війни з Україною: яка причина

19 лютого 2023 17:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Компанії Shell та Vitol звинуватили у затягуванні війни з Україною - яка причина
Нафтова компанія Shell
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Нафтова компанія Shell та торговець енергетичними ресурсами Vitol були звинувачені у продовженні війни в Україні шляхом експлуатації "лазівки" у санкційному режимі ЄС для ввезення продуктів, отриманих із російської нафти, до Європи через Туреччину. Економічний радник президента України Володимира Зеленського Олег Устенко закликав енергетичні компанії припинити торгівлю продуктами російського походження.

Про це пише The Guardian.

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Звинувачення

Згідно з даними від організації Global Witness, Shell і Vitol ввозили нафтопродукти з турецьких нафтопереробних заводів, які відомі своїми постачаннями російської нафти з того моменту, як почалася війна в Україні.

Хоча неможливо довести, що продукти були виготовлені з російської нафти, турецькі нафтопереробні заводи імпортували величезні обсяги нафти з рф, яку можна одразу переробити або змішати з нафтою з інших країн.

Аналіз даних від трекера товарів Kpler показав, що у 2022 році Туреччина імпортувала 143 млн барелів нафти з рф, що на 50% більше, ніж у 2021 році. Нафтопереробний завод Star в Аліазі на середземноморському узбережжі Туреччини домінував у цій торгівлі, прийнявши понад 60 млн барелів нафти з рф у 2022 році, що становить 73% його імпорту.

Також видання повідомляє, що компанія Vitol отримала 2,77 млн барелів із нафтопереробних заводів Star та Izmit для постачання до Латвії, Кіпру та Нідерландів з початку війни в Україні. Своєю чергою, Shell заявила про свій намір відмовитися від участі у всіх російських вуглеводнях у березні 2022 року, невдовзі після початку війни в Україні.

Нагадаємо, Європейська рада вирішила встановити два обмеження цін на нафтопродукти, які відбуваються або експортуються з рф. Обмеження почали застосовуватися з 5 лютого.

Раніше експерти спрогнозували втрати в економіці рф через запровадження ембарго на нафтопродукти з 5 лютого.

Також ми писали, що у Міжнародному валютному фонді прогнозується падіння світових цін на нафту. Зокрема, цього року очікується зниження вартості на 16,2%.

Додамо, що, попри санкції проти росії за розв'язану війну в Україні, деякі країни продовжують купувати російську нафту. Так, у січні 2023 року найбільшими імпортерами стали Індія та Китай.

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