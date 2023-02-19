Компании Shell и Vitol обвинили в затягивании войны с Украиной: какая причина
Нефтяная компания Shell и торговец энергетическими ресурсами Vitol были обвинены в продлении войны в Украине за счет эксплуатации "лазейки" в санкционном режиме ЕС для ввоза продуктов, полученных из российской нефти, в Европу через Турцию. Экономический советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко призвал энергетические компании прекратить торговлю "продуктами российского происхождения".
Об этом пишет The Guardian.
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Обвинение
Согласно данным от организации Global Witness, Shell и Vitol ввозили нефтепродукты из турецких нефтеперерабатывающих заводов, которые известны своими поставками российской нефти, с того момента, как началась война в Украине.
Хотя невозможно доказать, что продукты были произведены из российской нефти, турецкие нефтеперерабатывающие заводы импортировали огромные объемы нефти из россии, которую можно сразу же переработать или смешать с нефтью из других стран.
Анализ данных от трекера товаров Kpler показал, что в 2022 году Турция импортировала 143 млн баррелей нефти из россии, что на 50% больше, чем в 2021 году. Нефтеперерабатывающий завод Star в Алиаге на средиземноморском побережье Турции доминировал в этой торговле, приняв более 60 млн баррелей нефти из России в 2022 году, что составляет 73% его импорта.
Также издание сообщает, что компания Vitol получила 2,77 млн баррелей из нефтеперерабатывающих заводов Star и Izmit для поставок в Латвию, Кипр и Нидерланды с начала войны в Украине. В свою очередь Shell заявила о своем намерении отказаться от участия во всех российских углеводородах в марте 2022 года, вскоре после начала войны в Украине.
Напомним, Европейский совет решил установить два ограничения цен на нефтепродукты, происходящие или экспортируемые из россии. Ограничения стали применяться с 5 февраля.
Ранее эксперты спрогнозировали потери в экономике россии из-за введения эмбарго на нефтепродукты с 5 февраля.
Также мы писали, что в Международном валютном фонде прогнозируется падение мировых цен на нефть. В частности, в текущем году ожидается снижение стоимости на 16,2%.
Добавим, что, несмотря на санкции против россии за развязанную войну в Украине, некоторые страны продолжают покупать российскую нефть. Так, в январе 2023 года крупнейшими импортерами стали Индия и Китай.