Компании Shell и Vitol обвинили в затягивании войны с Украиной - какая причина

Нефтяная компания Shell

Нефтяная компания Shell и торговец энергетическими ресурсами Vitol были обвинены в продлении войны в Украине за счет эксплуатации "лазейки" в санкционном режиме ЕС для ввоза продуктов, полученных из российской нефти, в Европу через Турцию. Экономический советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко призвал энергетические компании прекратить торговлю "продуктами российского происхождения".

Об этом пишет The Guardian.

Обвинение

Согласно данным от организации Global Witness, Shell и Vitol ввозили нефтепродукты из турецких нефтеперерабатывающих заводов, которые известны своими поставками российской нефти, с того момента, как началась война в Украине.

Хотя невозможно доказать, что продукты были произведены из российской нефти, турецкие нефтеперерабатывающие заводы импортировали огромные объемы нефти из россии, которую можно сразу же переработать или смешать с нефтью из других стран.

Анализ данных от трекера товаров Kpler показал, что в 2022 году Турция импортировала 143 млн баррелей нефти из россии, что на 50% больше, чем в 2021 году. Нефтеперерабатывающий завод Star в Алиаге на средиземноморском побережье Турции доминировал в этой торговле, приняв более 60 млн баррелей нефти из России в 2022 году, что составляет 73% его импорта.

Также издание сообщает, что компания Vitol получила 2,77 млн баррелей из нефтеперерабатывающих заводов Star и Izmit для поставок в Латвию, Кипр и Нидерланды с начала войны в Украине. В свою очередь Shell заявила о своем намерении отказаться от участия во всех российских углеводородах в марте 2022 года, вскоре после начала войны в Украине.

Напомним, Европейский совет решил установить два ограничения цен на нефтепродукты, происходящие или экспортируемые из россии. Ограничения стали применяться с 5 февраля.

Ранее эксперты спрогнозировали потери в экономике россии из-за введения эмбарго на нефтепродукты с 5 февраля.

Также мы писали, что в Международном валютном фонде прогнозируется падение мировых цен на нефть. В частности, в текущем году ожидается снижение стоимости на 16,2%.

Добавим, что, несмотря на санкции против россии за развязанную войну в Украине, некоторые страны продолжают покупать российскую нефть. Так, в январе 2023 года крупнейшими импортерами стали Индия и Китай.