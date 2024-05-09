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Компенсация на услуги ЖКХ — как получить 450 грн помощи

9 мая 2024 07:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Помощь на коммуналку — как получить 450 гривен от государства
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине некоторым гражданам государство может предоставить денежную компенсацию по оплате жилищно-коммунальных услуг. Суммы будет достаточно для перекрытия расходов на воду и газ в теплый сезон.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Facebook.

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Программа компенсаций на услуги ЖКХ

По данным Минреинтеграции, на пособие с оплатой коммунальных услуг могут рассчитывать не только льготники. Любой из украинцев может получать ежемесячно от 450 грн, если присоединиться к программе "Прихисток". Согласно ей, предоставляется компенсация за расходы на жилищно-коммунальные услуги.

По условиям, средства дадут тем, кто на безвозмездном основании предоставит крышу над головой внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). За каждого переселенца предусмотрена ежемесячная выплата 450 грн.

"Отметим, что по программе "Прихисток" предусмотрена компенсация расходов владельцам жилья в размере около 450 гривен в месяц (14,77 гривны в день) за размещение одного ВПЛ", — говорится в сообщении ведомства.

Кто имеет право получить помощь

Согласно программе, на денежную компенсацию могут претендовать граждане, которые:

  • бесплатно разместили в собственном доме ВПЛ;
  • переселенцы не являются членами семьи;
  • ВПЛ переместились с временно оккупированных территорий, или "горячих точек".

Компенсация доступна для гражданина, который является:

  • собственником жилья или его представителем;
  • арендатором жилья государственной или коммунальной собственности;
  • наследником жилья.

Также помощь за убежище для перемещенных граждан оказывают при отсутствии долгов за жилищно-коммунальные услуги.

Как получить компенсацию на коммуналку

В этом году для получения компенсации владельцу необходимо обратиться в орган местного самоуправления и сообщить о размещении переселенцев.

Следует подать следующие документы:

  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код;
  • документ с подтверждением права собственности на жилье;
  • номер банковского счёта (IBAN).

Также должны подать документы внутренне перемещенные лица:

  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код;
  • свидетельство о рождении ребенка (при наличии);
  • идентификационный код ребенка;
  • справку о взятии на учет ВПЛ.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году может повыситься в стоимости электрическая энергия, которая сейчас стоит 2,64 гривны. Однако часть граждан могут значительно сократить суммы в платежках.

Также мы писали, что НБУ прогнозируют более активный рост цен на электрическую энергию. В целом, регулятор предусматривает поэтапное приведение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства на экономически обоснованные уровни за несколько лет.

коммунальные услуги
ЖКХ
переселенцы
ВПЛ
денежная помощь

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