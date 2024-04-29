Робота та відпустки в Україні — що важливо знати працівникам у 2024 році

Працівниця на заводі Jabil. Фото: mukachevo.net

В Україні всі офіційно наймані працівники мають право на соціальні гарантії, які їм мусять забезпечити роботодавці. Зокрема, працівникам у деяких випадках можуть нараховувати грошову компенсацію за відпустки.

Про особливості надання відпусток працівникам у 2024 році розповіли юристи.

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Право на відпустки у 2024 році

Питання про право на відпочинок громадян регулює закон "Про відпустки". Згідно з ним, усім офіційно працевлаштованим працівникам повинно надаватися щонайменше 24 дні основної щорічної відпустки, а право на неї настає після шести місяців роботи.

Зокрема, існують випадки, коли працівникам мають виплатити компенсації за невикористані відпустки.

Такі виплати можна отримати у кількох випадках:

у випадку звільнення;

у разі призову/прийняття на військову службу (працівник має право написати відповідну заяву);

якщо щорічна відпустка працівника перевищує 24 дні.

В інших випадках законодавством не передбачена компенсація за невикористані дні — тільки за індивідуальною домовленістю за місцем роботи.

У випадку звільнення суму компенсації розрахують за аналогією з відпускними. Діє така формула:

середньоденну заробітну плату множать на кількість невикористаних днів відпустки.

Як розрахувати відпускні та період їх виплат

Кожен громадянин може розрахувати суму, яку отримає під час відпустки. Для цього потрібно визначити середньоденну зарплатню в розрахунковому періоді. Йдеться про останні 12 місяців перед місяцем, коли працівник повинен піти у відпустку. Наприклад, громадянин взяв відпустку у березні 2024 року, то за правилами для визначення розміру відпускних розрахунковим періодом буде середньоденна заробітна плата з березня 2023-го по лютий цього року.

У разі, якщо громадянин пропрацював менше року, то для розрахунку візьмуть виключно повні місяці роботи. Повним зарахують той місяць, коли робітник вийшов на роботу. Так, у разі, якщо перший робочий день припадає на 10 вересня 2023 року, то в розрахунок включать всі дні у вересні. А якщо відпустка почалася 10 березня цього року, то цей місяць уже не входитиме в розрахунок.

Наступним кроком стане визначення тривалості відповідного розрахункового періоду у календарних днях. Застосовують таке правило: з кількості днів у році (365/366) вираховують святкові і неробочі дні (загалом у році таких 12). У період воєнного стану святкових неробочих для українців не передбачено.

Таким чином, середньоденну заробітну плату для розрахунку відпускних вирахують за формулою: суму виплат за розрахунковий період потрібно поділити 365 або 366 днів.

Як приклад, якщо у березні 2024 року працівник взяв відпустку на пʼять днів, то з березня 2023-го по лютий 2024 року отримав 300 тис. грн зарплати. Таким чином, середньоденна заробітна плата становить 819 грн, а розмір відпускних — 4098 грн (819 помножено на пʼять календарних днів).

За законом, виплачувати відпускні українцям мають перед відпусткою, а не після.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські компанії відчувають дефіцит кадрів на рівні 74%, що свідчить про загострення проблеми з пошуком робочої сили. Цей показник значно зріс порівняно з 55% восени 2023 року.

Також ми писали, що українцям пропонують роботу на пакуванні та сортуванні печива Сarquiñoles у Барселоні. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити від 2 200 євро щомісяця.