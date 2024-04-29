Работа и отпуска в Украине — что важно знать работникам в 2024 году

Работница на заводе Jabil. Фото: mukachevo.net

В Украине все официально наемные работники имеют право на социальные гарантии, которые должны обеспечить работодатели. В частности, работникам в некоторых случаях могут начислять денежную компенсацию за отпуска.

Об особенностях предоставления отпусков работникам в 2024 году рассказали юристы.

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Право на отпуска в 2024 году

Вопрос о праве на отдых граждан регулирует закон "Об отпусках". Согласно ему, всем официально трудоустроенным работникам должно предоставляться не менее 24 дней основного ежегодного отпуска, а право на него наступает после шести месяцев работы.

В частности, есть случаи, когда работникам должны выплатить компенсации за неиспользованные отпуска.

Такие выплаты можно получить в нескольких случаях:

в случае увольнения;

в случае призыва/принятия на военную службу (работник должен написать соответствующее заявление);

если ежегодный отпуск работника превышает 24 дня.

В других случаях законодательством не предусмотрена компенсация за неиспользованные дни только по индивидуальной договоренности по месту работы.

В случае увольнения сумму компенсации рассчитают по аналогии с отпускными. Действует следующая формула:

среднедневную заработную плату умножают на количество неиспользованных дней отпуска.

Как рассчитать отпускные и период их выплат

Каждый гражданин может рассчитать сумму, полученную во время отпуска. Для этого нужно определить среднедневную заработную плату в расчетном периоде. Речь идет о последних 12 месяцах перед месяцем, когда работник должен уйти в отпуск. К примеру, гражданин взял отпуск в марте 2024 года, то по правилам для определения размера отпускных расчетным периодом будет среднедневная заработная плата с марта 2023-го по февраль этого года.

В случае, если гражданин проработал меньше года, то для расчета возьмут исключительно полные месяцы работы. Полным зачислят месяц, когда рабочий вышел на работу. Так, если первый рабочий день приходится на 10 сентября 2023 года, то в расчет включат все дни в сентябре. А если отпуск начался 10 марта этого года, то этот месяц уже не будет входить в расчет.

Следующим шагом станет определение продолжительности соответствующего расчетного периода в календарных днях. Применяют такое правило: из количества дней в году (365/366) высчитывают праздничные и нерабочие дни (в целом в году таких 12). В период военного положения праздничных нерабочих для украинцев не предусмотрено.

Таким образом, среднедневную заработную плату для расчета отпускных рассчитают по формуле: сумму выплат за расчетный период нужно разделить 365 или 366 дней.

Как пример, если в марте 2024 года работник взял отпуск на пять дней, то с марта 2023 по февраль 2024 года получил 300 тыс. грн зарплаты. Таким образом, среднедневная заработная плата составляет 819 грн, а размер отпускных — 4098 грн (819 умножено на пять календарных дней).

По закону, выплачивать отпускные украинцам должны перед отпуском, а не после.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские компании испытывают дефицит кадров на уровне 74%, что свидетельствует об обострении проблемы с поиском рабочей силы. Этот показатель значительно вырос по сравнению с 55% осенью 2023 года.

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