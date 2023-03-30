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Компенсація за зруйноване житло: як працюватиме

30 березня 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Компенсація за зруйноване житло — як подати заявку
Фахівці роз’яснили алгоритм надання компенсацій
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці, чиє житло було зруйноване чи пошкоджене під час російської агресії, можуть подавати заявки на отримання компенсації. Фахівці роз’яснили алгоритм їх надання.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

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Як подати заявку на компенсацію

В Офісі українського омбудсмена розповіли, що заяву на надання компенсації потрібно подавати у Комісію з розгляду питань щодо надання компенсації, спеціально утворену при виконавчому органі органу місцевого самоврядування. Форму заяви затвердять окремо.

При цьому заяви прийматимуть тільки під час дії воєнного стану та упродовж одного року з дня його припинення чи скасування. Термін розгляду заявки — до 30 календарних днів із моменту подання.

Подавати заяви можна через мобільний застосунок "Дія" та Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Компенсація за знищений об’єкт нерухомого майна відбуватиметься у вигляді:

  • надання коштів,
  • фінансування купівлі квартири, іншого житлових приміщень, будинку садибного типу, садового чи дачного будинку, з використанням житлового сертифіката.

Компенсацію за пошкоджений об’єкт нерухомого майна надаватимуть шляхом:

  • виконання будівельних робіт з метою його відновлення;
  • надання будівельних матеріалів на виконання таких робіт.

В Офісі омбудсмена заявляють, що для практичної реалізації цього закону уряд має якнайшвидше розробити підзаконні нормативно-правові акти.

Коли можна буде отримати компенсації

Українці зможуть почати отримувати компенсації за зруйноване від бойових дій житло із травня 2023 року. Такі терміни висловила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. За її словами, влада розраховує, що з цього часу повноцінно запрацює відповідний механізм.

Наприкінці лютого поточного року парламент ухвалив законопроєкт №7198 про створення механізму компенсації за житло, зруйноване чи пошкоджене від російської агресії. Станом на березень громадяни подали через "Дію" 335 тис. заявок на зруйноване або пошкоджене житло.

Нагадаємо, в Україні удосконалили порядок надання грошової компенсації на купівлю житла ветеранами бойових дій та членами їхніх родин. Уряд вніс відповідні зміни до постанов №280, №719 та №214.

Також ми писали, що в Україні запровадять одноразову державну допомогу постраждалим громадянам від війни. Виплати передбачені у зв'язку з інвалідністю та в разі смерті.

 

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