Військовим надаватимуть виплати на купівлю житла по-новому

Уряд вніс відповідні зміни до постанов

В Україні удосконалили порядок надання грошової компенсації на купівлю житла ветеранами бойових дій та членами їхніх родин. Уряд вніс відповідні зміни до постанов №280, №719 та №214.

Про це інформує пресцентр Міністерства у справах ветеранів.

Що має змінитися

Так, Кабінет міністрів розглянув ініціативу Мінветеранів та надав право на грошову компенсацію на придбання житла ветеранами війни з інвалідністю I-ІІ групи, що настала через військову агресію росії проти України, та родинами загиблих (померлих) захисників.

Нововведення також передбачають створення механізму реалізації права на отримання компенсації громадянами, яким подібні виплати призначили у 2018-2022 роках, однак до цього часу не виплатили, та які після початку війни вимушено перемістилися з території, де ведуться бойові дії, чи тимчасово окупована.

Скільки коштів спрямують на компенсації

Цього року Міністерство ветеранів має намір розподілити субвенції з державного бюджету на виплату компенсації за трьома бюджетними програмами обсягом 5,5 млрд гривень двічі — у квітні та червні.

У відомстві розраховують, що нововведення матимуть позитивний результат для ветеранів та їхніх родин, а також для держави, яка зацікавлена в адаптації та забезпеченні житлом військових.

Очікується, що у 2023 році житлом за рахунок державних коштів забезпечать понад 2 тис. ветеранів та родин полеглих захисників.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні хочуть скасувати довічні пільги для ветеранів російсько-української війни після демобілізації. Натомість пропонують запровадити допомогу на кілька років.

З 1 лютого в Україні змінився порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил безпеки та оборони України. Доплати у 30 тисяч гривень скасували.

Також ми писали, що у Комітеті з питань бюджету ВРУ заявили, що хоч сума видатків на оборону зросла на понад пів трильйона гривень, ухвалені зміни до держбюджету не передбачають повернення підвищеної зарплатні військовослужбовцям.