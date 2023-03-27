Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Військовим надаватимуть виплати на купівлю житла за новими правилами arrow

Військовим надаватимуть виплати на купівлю житла за новими правилами

27 березня 2023 08:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Військовим надаватимуть виплати на купівлю житла по-новому
Уряд вніс відповідні зміни до постанов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні удосконалили порядок надання грошової компенсації на купівлю житла ветеранами бойових дій та членами їхніх родин. Уряд вніс відповідні зміни до постанов №280, №719 та №214.

Про це інформує пресцентр Міністерства у справах ветеранів.

Читайте також:

Що має змінитися

Так, Кабінет міністрів розглянув ініціативу Мінветеранів та надав право на грошову компенсацію на придбання житла ветеранами війни з інвалідністю I-ІІ групи, що настала через військову агресію росії проти України, та родинами загиблих (померлих) захисників.

Нововведення також передбачають створення механізму реалізації права на отримання компенсації громадянами, яким подібні виплати призначили у 2018-2022 роках, однак до цього часу не виплатили, та які після початку війни вимушено перемістилися з території, де ведуться бойові дії, чи тимчасово окупована.

Скільки коштів спрямують на компенсації

Цього року Міністерство ветеранів має намір розподілити субвенції з державного бюджету на виплату компенсації за трьома бюджетними програмами обсягом 5,5 млрд гривень двічі — у квітні та червні.

У відомстві розраховують, що нововведення матимуть позитивний результат для ветеранів та їхніх родин, а також для держави, яка зацікавлена в адаптації та забезпеченні житлом військових.

Очікується, що у 2023 році житлом за рахунок державних коштів забезпечать понад 2 тис. ветеранів та родин полеглих захисників.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні хочуть скасувати довічні пільги для ветеранів російсько-української війни після демобілізації. Натомість пропонують запровадити допомогу на кілька років.

З 1 лютого в Україні змінився порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил безпеки та оборони України. Доплати у 30 тисяч гривень скасували.

Також ми писали, що у Комітеті з питань бюджету ВРУ заявили, що хоч сума видатків на оборону зросла на понад пів трильйона гривень, ухвалені зміни до держбюджету не передбачають повернення підвищеної зарплатні військовослужбовцям.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з відео

08:44​У Мелітополі пролунало кілька вибухів: що відомо

08:39 Очільник МЗС Естонії розповів про перспективи України вступу до ЄС та НАТО

Новина з фото

08:22 ​​​​​​​У Криму на пляжах обладнали вогневі позиції

08:14 Бійці ЗСУ продовжують ліквідовувати окупантів сотнями: Генштаб оприлюднив нові втрати рф

08:01 У Конгресі заявили, що Китай приховує, що має доступ до даних користувачів TikTok

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 У росії заявили про створення дрону "Їжак", який здатен пошкоджувати броньовану техніку

07:53 Саутгейт назвав найкращих гравців у матчі Англії та України

07:48 Генштаб ЗСУ відзвітував про успішні атаки по позиціях ворога: що втратила російська армія

07:39 Аналітики пояснили, чому путін штурмує Бахмут і Авдіївку та що змусить його розпочати переговори

07:31 Курс валют в Україні 27 березня: скільки коштують долар та євро

Новина з відео

08:44​У Мелітополі пролунало кілька вибухів: що відомо

Новина з відео

23:57 У спецпідрозділі Kraken розповіли про успішний нічний рейд під Соледаром

Новина з відео

23:14 "Моліться, щоб вас посадили": Мадяр відреагував на зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті

Новина з відео

20:03 У Бєлгородській області скаржаться на проблеми зі світлом і крадіжки генераторів: перехоплення ГУР

Новина з відео

19:04 У Тульській області прогримів потужний вибух: росЗМІ заявляють про атаку дрона

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:07 Тест на українця: Укрзалізниця показала, як Орландо Блум пройшов "мовне випробування"

Новина з відео

15:42 У москві на сітілайтах показують ролики, як збирати тривожну валізку

Новина з відео

15:26 У Міноборони показали двобій українських танкістів та російських протитанкістів

Новина з відео

15:18 Маленький Леон з Ірпеня зворушливо виконав хіт гурту "Антитіла" про Бахмут

Новина з відео

14:29 Переляканий російський продюсер Пригожин заперечив розмову з олігархом щодо критики кремля

06:00Як притягнути путіна до відповідальності: історія ордерів на арешт глав держав

Ексклюзив

19:00Фрукти та овочі продовжують дорожчати: актуальні ціни на Одеському "Привозі"

18:10Парки напружують чоловіків, а вузькі вулички — жінок: як міські простори впливають на людей

Ексклюзив

07:50Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Санітарно-десантні автомобілі

Ексклюзив

06:00Жінка вдома, а чоловік на фронті: як зберегти стосунки та уникнути зради

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

20:00Як ефективно планувати свій бюджет: 5 порад від штучного інтелекту

Новина з фото

15:45 Вже 30 років пліч-о-пліч: історія кохання Елтона Джона з його чоловіком, який врятував співака

08:00Чому жінок так рідко звинувачують у воєнних злочинах: випадок Львової-Бєлової

Новина з фото

07:25 ТОП-5 маловідомих та цікавих фактів про серіал "Секс і місто"

Ексклюзив

07:10Російське вторгнення в Україну: тиждень 56-й. Поблизу кордону ворог збирає війська

Актуальне по темі

None 27 Березень 08:39

Очільник МЗС Естонії розповів про перспективи України вступу до ЄС та НАТО

None 27 Березень 08:14

Бійці ЗСУ продовжують ліквідовувати окупантів сотнями: Генштаб оприлюднив нові втрати рф

None 27 Березень 08:18

У Конгресі заявили, що Китай приховує, що має доступ до даних користувачів TikTok

None 27 Березень 08:00

У росії заявили про створення дрону "Їжак", який здатен пошкоджувати броньовану техніку

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB