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Компенсация за разрушенное жилье: как будет работать

30 марта 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Компенсация за разрушенное жилье — как подать заявку
Специалисты разъяснили алгоритм предоставления компенсаций
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы, чье жилье было разрушено или повреждено во время российской агрессии, могут подавать заявки на получение компенсации. Специалисты разъяснили алгоритм их предоставления.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

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Как подать заявку на компенсацию

В Офисе украинского омбудсмена рассказали, что заявление на предоставление компенсации нужно подавать в Комиссию по рассмотрению вопросов предоставления компенсации, специально созданную при исполнительном органе органа местного самоуправления. Форму заявления утвердят отдельно.

Подавать их можно через мобильное приложение "Дія" и Центры предоставления административных услуг (ЦНАП).

При этом заявления будут принимать только во время действия военного положения и в течение года со дня его прекращения или отмены. Срок рассмотрения заявки — до 30 календарных дней с момента подачи.

Компенсация за уничтоженный объект недвижимого имущества будет происходить в виде:

  • предоставление средств,
  • финансирование покупки квартиры, другого жилого помещения, дома усадебного типа, садового или дачного дома, с использованием жилого сертификата.

Компенсацию за поврежденный объект недвижимого имущества будут предоставлять путем:

  • выполнение строительных работ в целях его восстановления;
  • предоставление строительных материалов для выполнения таких работ.

В Офисе омбудсмена заявляют, что для практической реализации этого закона правительство должно как можно быстрее разработать подзаконные нормативно-правовые акты.

Когда можно будет получить компенсацию

Украинцы смогут начать получать компенсации за разрушенное от боевых действий жилье с мая 2023 года. Такие термины высказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. По ее словам, власти рассчитывают, что с этого времени полноценно заработает соответствующий механизм.

В конце февраля текущего года парламент принял законопроект №7198 о создании механизма компенсации за жилье, разрушенное или поврежденное от российской агрессии. По состоянию на март граждане подали через действие 335 тыс. заявок на разрушенное или поврежденное жилье.

Напомним, в Украине усовершенствован порядок предоставления денежной компенсации на покупку жилья ветеранами боевых действий и членами их семей. Правительство внесло соответствующие изменения в постановления №280, №719 и №214.

Также мы писали, что в Украине будет введена одноразовая государственная помощь пострадавшим гражданам от войны. Выплаты предусмотрены в связи с инвалидностью и при смерти.

 

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