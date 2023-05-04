Компенсації на комуналку — які документи потрібні та куди подавати заявки

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

Українці, які надали безкоштовне житло для переселенців, мають поспішити подати заяву та документи на державну грошову допомогу у рамках програми "Прихисток". Заявки на компенсацію витрат щодо тимчасового розміщення за квітень 2023 року приймають до 5 травня.

Про це нагадали у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Як отримати компенсації за ВПО

За даними відомства, програма передбачає компенсацію від держави за житлово-комунальні послуги тим, хто безкоштовно прихистив внутрішньо переміщених осіб. Громадяни можуть подати заявки для покриття витрат, як отримали через їх розміщення.

Грошові компенсації передбачені власникам житла або їхнім представникам, винаймачам житла державної або комунальної власності чи спадкоємцям, які прийняли спадщину і надали житло для тимчасового проживання переселенців.

Нараховують компенсації за розміщення людей, які переїхали із територій, що входять до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Росією.

Для того, щоб отримати компенсацію витрат, потрібно подати такі документи до Центру надання адміністративних послуг:

документ, який посвідчує його особу (особа, яка звертається за довіреністю — оригінал довіреності та документ, що посвідчує особу, на яку оформлена довіреність);

заяву;

реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника;

номер банківського рахунку заявника для перерахування суми компенсації;

копії довідок внутрішньо переміщених осіб, яких заявник прихистив безкоштовно.

Яка сума компенсації за комунальні послуги

Власникам житла, які розмістили у себе переселенців, виплачують по 900 гривень за кожну таку особу на місяць. Більш ніж пів року туму суму збільшили удвічі.

Нагадаємо, в Україні у травні 2023 року держава надалі підтримуватиме переселенців, надаючи їм допомогу на проживання. Йдеться про щомісячні виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

Також писали, що українці отримають право претендувати на нову одноразову грошову допомогу. Має запрацювати закон №2980-IX, який передбачає надання компенсації за шкоду життю та здоров’ю через військову російську агресію деяким категоріям громадян.

Громадяни з низькими доходами мають право на державну соціальну допомогу. Щомісячні суми виплат у залежності від ситуації можуть досягати близько 3,5 тис. грн.