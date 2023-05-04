Компенсации на коммуналку: какие документы нужны и куда подавать заявки
Украинцы, предоставившие бесплатное жилье для переселенцев, должны поспешить подать заявление и документы на государственную денежную помощь в рамках программы "Прихисток". Заявки на компенсацию расходов по временному размещению за апрель 2023 года принимают до 5 мая.
Об этом напомнили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Как получить компенсации за ВПЛ
По данным ведомства, программа предусматривает компенсацию от государства за жилищно-коммунальные услуги тем, кто бесплатно приютил внутренне перемещенных лиц. Граждане могут подать заявки для покрытия расходов, полученных в связи с их размещением.
Денежные компенсации предусмотрены владельцам жилья или их представителям, съемщикам жилья государственной или коммунальной собственности или наследникам, принявшим наследство и предоставивших жилье для временного проживания переселенцев.
Начисляют компенсации за размещение людей, переехавших с территорий, входящих в перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных Россией.
Для того, чтобы получить компенсацию расходов, нужно подать следующие документы в Центр предоставления административных услуг:
- документ, удостоверяющий его личность (лицо, обращающееся за доверенностью — оригинал доверенности и документ, удостоверяющий личность, на которую оформлена доверенность);
- заявление;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика заявителя;
- номер банковского счета заявителя для перечисления суммы компенсации;
- копии справок внутренне перемещенных лиц, которых заявитель приютил бесплатно.
Какая сумма компенсации за коммунальные услуги
Владельцам жилья, которые разместили у себя переселенцев, выплачивают по 900 гривен за каждого такого человека в месяц. Более полугода тому назад сумму увеличили вдвое.
Напомним, в Украине в мае 2023 года государство будет в дальнейшем поддерживать переселенцев, оказывая им помощь на жительство. Речь идет о ежемесячных выплатах внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).
Также писали, что украинцы получили право претендовать на новое единовременное пособие. Должен заработать закон №2980-IX, предусматривающий компенсацию за вред жизни и здоровью из-за военной российской агрессии некоторым категориям граждан.
Граждане с низкими доходами имеют право на государственную социальную помощь. Ежемесячные суммы выплат в зависимости от ситуации могут достигать около 3,5 тыс. грн.