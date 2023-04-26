Субсидії на літо — у ПФУ розповіли про нюанси перепризначення допомоги

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні житлові субсидії надаються громадянам також на неопалювальний сезон. Багатьом їх перепризначать автоматично, проте декому потрібно збирати документи та писати заяву на продовження державної допомоги.

Про те, кому необхідно самостійно звернутись за призначенням допомоги, пояснили у Пенсійному Фонді України (ПФУ).

Читайте також:

Нюанси перепризначення субсидії

У відомстві зауважили, що з 1 травня по 30 вересня 2023 року розрахують комунальні субсидії на період, що не опалюється.

З травня частині українців надалі нараховуватимуть допомогу на оплату житлово-комунальних послуг. Автоматично продовжать одержувачам право на субсидії за умови, що дані про майновий стан та склад домогосподарства не зазнали змін.

Є категорія громадян, яким потрібно подавати заяву та декларацію, якщо хочуть, щоб держава покривала частину суми з платіжки за комунальні послуги. Як пояснили у Фонді, субсидію призначать за особистим зверненням, за таких умов:

члени домогосподарства орендують житло для проживання, за які сплачують комунальні послуги;

число фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, аніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство претендує на призначення субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

у складі домогосподарства є переселенці, які отримують субсидію за адресою, яка відрізняється від місця реєстрації.

Також у ПФУ попередили, якщо громадяни подадуть заяви у травні-червні, тобто протягом двох місяців з початку неопалювального сезону, то субсидію призначать "з початку такого сезону, проте не раніше дня виникнення права на його отримання".

Хто ще може втратити субсидію

В Україні частина пенсіонерів може втратити право на житлову субсидію на літній період. У Фонді пояснили, за який період будуть відносити до доходу домогосподарства пенсію під час призначення державної допомоги на оплату комунальних послуг з початку неопалюваного сезону.

Так, у разі призначення субсидії з травня по вересень 2023 року сукупний дохід враховуватимуть за ІІІ-ІV квартал попереднього календарного року. Доходи у вигляді пенсії враховуватимуть за березень поточного року. Тобто під час розрахунку субсидії на літній (неопалювальний) період буде врахована березнева пенсійна виплата.

Як розраховують субсидію

Отримати право житлову субсидію за критеріями Міністерства соцполітики можуть родини, у яких плата за житлово-комунальні послуги більша визначеного для них обов’язкового комунального платежу.

Відсоток платежу розраховують за встановленою формулою і залежить він виключно від доходів родини. Визначають середньомісячний сукупний дохід домогосподарства, який ділять на кількість членів домогосподарства.

Встановлюють середньомісячний дохід на одну особу та ділять на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається житлова субсидія.

Одержаний результат ділять на два, а потім множать на 20%. Так визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу. Після чого розраховують вже розмір обов’язкової частини комунального платежу. Обов’язковий відсоток платежу множать на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.

Відтак, якщо дохід після індексації пенсії виявиться достатнім для оплати комунальних послуг — громадянин не отримає права на державну допомогу.

Більше про субсидії

Нагадаємо, в Україні громадяни отримуватимуть миттєво житлові субсидії, також удосконалиться перевірка матеріальних статків та доходів, на основі чого визначається право на державну допомогу з оплати комунальних послуг. В уряді готують відповідний експериментальний проєкт.

Також ми писали, що в Україні до 30 вересня 2023 року розрахують комунальні субсидії на період, що не опалюється. Фахівці розповіли, що робити, щоб їх не втратити у новому сезоні.