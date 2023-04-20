Кому належить прибудинкова територія: пояснення законодавства

Прибудинкова територія багатоквартирного будинку. Фото: pixabay.com

Прибудинкова територія багатоквартирного житлового будинку є особливим об’єктом права власності на землю, оскільки призначена для розміщення й обслуговування житлового будинку та має задовольняти інтереси його мешканців.

Про це повідомляє "24 канал".

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Що таке прибудинкова територія

Прибудинкова територія — це ділянка навколо багатоквартирного будинку, визначена на підставі відповідної містобудівної та землевпорядної документації. Тобто йдеться про землю, на якій розташований не лише багатоквартирний будинок, але й належні до нього об'єкти, необхідні для обслуговування та задоволення житлових, соціальних і побутових потреб мешканців.

Загалом до прибудинкової території входять:

територія під житловим будинком;

тротуари та проїзди;

озеленені території;

ігрові майданчики для дітей;

майданчики для відпочинку дорослих мешканців;

майданчики для занять спортом;

парковки для автомобілів;

майданчики для господарських цілей;

майданчики для вигулювання собак;

інші території, пов'язані з утриманням та експлуатацією будинків та інших об'єктів.

Кому належить земля під будинком і прибудинкова територія

Як зазначається у публікації, земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності власників квартир і нежитлових приміщень у будинку, передаються безоплатно у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.

Суб’єктами права постійного користування землями багатоквартирних будинків можуть бути підприємства, установи та організації, що перераховані у частині 2 статті 92 Земельного кодексу України. До таких суб’єктів належать:

житлово-експлуатаційні організації або підприємства, установи та організації, що здійснюють безпосереднє управління цими будинками;

співвласники багатоквартирного будинку (для обслуговування такого будинку та забезпечення потреб власників, наймачів квартир і нежитлових приміщень).

"Погодження документації прибудинкової території може здійснюватися в порядку, визначеному органом місцевого самоврядування. Водночас суб’єкти, засновані на приватній або колективній власності, що здійснюють управління державними житловими будинками, права на отримання земельної ділянки у постійне користування не мають", — зазначається у публікації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні відновили публічний доступ до карти об’єктів будівництва та інформації про реєстр будівельної діяльності. При цьому дані про деякі важливі об’єкти залишаться закриті.

Також повідомлялося, що в Україні у 2022 році обсяги прийнятого в експлуатацію житла суттєво впали у порівнянні з минулими роками. Показники відповідають майже рівню кризового 2009 року.