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Кому належить прибудинкова територія та хто може нею користуватися: нюанси законодавства

20 квітня 2023 17:42
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Кому належить прибудинкова територія: пояснення законодавства
Прибудинкова територія багатоквартирного будинку. Фото: pixabay.com
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Прибудинкова територія багатоквартирного житлового будинку є особливим об’єктом права власності на землю, оскільки призначена для розміщення й обслуговування житлового будинку та має задовольняти інтереси його мешканців.

Про це повідомляє "24 канал". 

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Що таке прибудинкова територія

Прибудинкова територія — це ділянка навколо багатоквартирного будинку, визначена на підставі відповідної містобудівної та землевпорядної документації. Тобто йдеться про землю, на якій розташований не лише багатоквартирний будинок, але й належні до нього об'єкти, необхідні для обслуговування та задоволення житлових, соціальних і побутових потреб мешканців.

Загалом до прибудинкової території входять:

  • територія під житловим будинком;
  • тротуари та проїзди;
  • озеленені території;
  • ігрові майданчики для дітей;
  • майданчики для відпочинку дорослих мешканців;
  • майданчики для занять спортом;
  • парковки для автомобілів;
  • майданчики для господарських цілей;
  • майданчики для вигулювання собак;
  • інші території, пов'язані з утриманням та експлуатацією будинків та інших об'єктів.

Кому належить земля під будинком і прибудинкова територія

Як зазначається у публікації, земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності власників квартир і нежитлових приміщень у будинку, передаються безоплатно у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.

Суб’єктами права постійного користування землями багатоквартирних будинків можуть бути підприємства, установи та організації, що перераховані у частині 2 статті 92 Земельного кодексу України. До таких суб’єктів належать:

  • житлово-експлуатаційні організації або підприємства, установи та організації, що здійснюють безпосереднє управління цими будинками;
  • співвласники багатоквартирного будинку (для обслуговування такого будинку та забезпечення потреб власників, наймачів квартир і нежитлових приміщень).

"Погодження документації прибудинкової території може здійснюватися в порядку, визначеному органом місцевого самоврядування. Водночас суб’єкти, засновані на приватній або колективній власності, що здійснюють управління державними житловими будинками, права на отримання земельної ділянки у постійне користування не мають", — зазначається у публікації. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні відновили публічний доступ до карти об’єктів будівництва та інформації про реєстр будівельної діяльності. При цьому дані про деякі важливі об’єкти залишаться закриті.

Також повідомлялося, що в Україні у 2022 році обсяги прийнятого в експлуатацію житла суттєво впали у порівнянні з минулими роками. Показники відповідають майже рівню кризового 2009 року.

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