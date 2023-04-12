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В Україні відкрили доступ до карти об’єктів будівництва

12 квітня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Будівництво в Україні — українцям знову доступна карта об’єктів будівництва
Будівництво об'єктів нерухомості в Україні. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні відновили публічний доступ до карти об’єктів будівництва та інформації про реєстр будівельної діяльності. При цьому дані про деякі важливі об’єкти залишаться закриті.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

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Як зазначили у Мінцифри, громадськості, після консультацій з силовими органами, відкрили інформацію, яка не несе загрози нацбезпеці. Відомості про деякі важливі об’єкти залишаться закритими до закінчення воєнного стану в країні.

На порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) та на Порталі відкритих даних доступні:

  • публічна карта будівництва — нові видані дозволи на проведення будробіт;
  • дані з конкретного об’єкта будівництва;
  • інформація про будівництво за адресами.

Маючи такий доступ, українці зможуть контролювати забудову у своїх областях, а також протидіяти корупції у галузі будівництва, наголошують у Мінцифри.

У відомстві нагадали, що державну електронну систему у сфері будівництва створили Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури та Міністерство цифрової трансформації за підтримки USAID Ukraine та проєкту TAPAS Project.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у 2022 році обсяги прийнятого в експлуатацію житла суттєво впали у порівнянні з минулими роками. Показники відповідають майже рівню кризового 2009 року.

В Україні остаточно ліквідували Державну архітектурно-будівельної інспекцію (ДАБІ). Закрили всі територіальні структури та більше п'яти тисяч виконавчих проваджень у судових справах.

Також ми писали, що в країні розпочали бета-тестування оформлення документів на будівництво у застосунку державних послуг "Дія". Такий сервіс спростить подачу документів та прибере корупційну складову.

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