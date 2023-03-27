В Україні конфісковуватимуть "неефективні" землі для передачі ветеранам
В Україні народні депутати планують оновити правила землекористування. Це дозволило б вивільнити земельні ділянки, зокрема, для передачі учасникам бойових дій.
Йдеться про законопроєкт №9086, який внесли у парламент.
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Деталі законопроєкту
Як зазначається у пояснювальній записці, метою даного проєкту закону є запровадження механізму вилучення земельних ділянок у державних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій. Йдеться про ті, які були отримані у постійне користування, однак їх не використовують за цільовим призначенням чи неефективно.
"Проєкт Закону розроблено для підвищення ефективності використання земель державної та комунальної власності", — пояснюють автори ініціативи.
Для того, щоб забрати землю, достатньо упродовж одного року не використовувати її за призначенням.
Такі землі пропонують передавати для:
- облаштування нових спортивно-оздоровчих парків;
- реабілітаційних центрів (для реабілітації та відновлення учасників бойових дій);
- для розширення можливостей для виділення земельних ділянок учасникам бойових дій (для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд).
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні удосконалили порядок надання грошової компенсації на купівлю житла ветеранами бойових дій та членами їхніх родин. Уряд вніс відповідні зміни до постанов №280, №719 та №214.
У Верховній Раді хочуть скасувати довічні пільги для ветеранів російсько-української війни після демобілізації. Натомість пропонують запровадити допомогу на кілька років.
З 1 лютого в країні змінився порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил безпеки та оборони України. Доплати у 30 тисяч гривень скасували.
Також ми писали, що у Комітеті з питань бюджету ВРУ заявили, що хоч сума видатків на оборону зросла на понад пів трильйона гривень, ухвалені зміни до держбюджету не передбачають повернення підвищеної зарплатні військовослужбовцям.