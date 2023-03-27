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В Україні конфісковуватимуть "неефективні" землі для передачі ветеранам

27 березня 2023 14:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
В Україні конфісковуватимуть неефективні землі для передачі ветеранам
Народні депутати внесли у парламент законопроєкт №9086
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні народні депутати планують оновити правила землекористування. Це дозволило б вивільнити земельні ділянки, зокрема, для передачі учасникам бойових дій.

Йдеться про законопроєкт №9086, який внесли у парламент.

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Деталі законопроєкту

Як зазначається у пояснювальній записці, метою даного проєкту закону є запровадження механізму вилучення земельних ділянок у державних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій. Йдеться про ті, які були отримані у постійне користування, однак їх не використовують за цільовим призначенням чи неефективно.

"Проєкт Закону розроблено для підвищення ефективності використання земель державної та комунальної власності", — пояснюють автори ініціативи.

Для того, щоб забрати землю, достатньо упродовж одного року не використовувати її за призначенням.

Такі землі пропонують передавати для:

  • облаштування нових спортивно-оздоровчих парків;
  • реабілітаційних центрів (для реабілітації та відновлення учасників бойових дій);
  • для розширення можливостей для виділення земельних ділянок учасникам бойових дій (для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд).

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні удосконалили порядок надання грошової компенсації на купівлю житла ветеранами бойових дій та членами їхніх родин. Уряд вніс відповідні зміни до постанов №280, №719 та №214.

У Верховній Раді хочуть скасувати довічні пільги для ветеранів російсько-української війни після демобілізації. Натомість пропонують запровадити допомогу на кілька років.

З 1 лютого в країні змінився порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил безпеки та оборони України. Доплати у 30 тисяч гривень скасували.

Також ми писали, що у Комітеті з питань бюджету ВРУ заявили, що хоч сума видатків на оборону зросла на понад пів трильйона гривень, ухвалені зміни до держбюджету не передбачають повернення підвищеної зарплатні військовослужбовцям.

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