Кому принадлежит придомовая территория: объяснение законодательства

Кому принадлежит придомовая территория и кто может ею пользоваться: нюансы законодательства
Придомовая территория многоквартирного жилого дома является особым объектом права собственности на землю, поскольку предназначена для размещения и обслуживания жилого дома и должна удовлетворять интересы его жильцов.
Об этом сообщает "24 канал".
Что такое придомовая территория
Придомовая территория — это участок вокруг многоквартирного дома, определенный на основании соответствующей градостроительной и землеустроительной документации. То есть речь идет о земле, на которой расположен не только многоквартирный дом, но и принадлежащие ему объекты, необходимые для обслуживания и удовлетворения жилых, социальных и бытовых потребностей жителей.
В целом в придомовую территорию входят:
- территория под жилым домом;
- тротуары и проезды;
- озелененные территории;
- игровые площадки для детей;
- площадки для отдыха взрослых жителей;
- площадки для занятий спортом;
- парковки для автомобилей;
- площадки для хозяйственных целей;
- площадки для выгула собак;
- другие территории, связанные с содержанием и эксплуатацией домов и других объектов.
Кому принадлежит земля под домом и придомовая территория
Как отмечается в публикации, земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, а также принадлежащие им здания, сооружения и придомовая территория, находящиеся в совместной собственности владельцев квартир и нежилых помещений в доме, передаются безвозмездно в собственность или постоянное пользование совладельцам многоквартирного здания в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.
Субъектами права постоянного пользования землями многоквартирных домов могут быть предприятия, учреждения и организации, перечисленные в части 2 статьи 92 Земельного кодекса Украины. К таким субъектам относятся:
- жилищно-эксплуатационные организации или предприятия, учреждения и организации, осуществляющие непосредственное управление этими зданиями;
- совладельцы многоквартирного дома (для обслуживания такого дома и обеспечения потребностей владельцев, съемщиков квартир и нежилых помещений).
"Согласование документации придомовой территории может производиться в порядке, определенном органом местного самоуправления. В то же время субъекты, основанные на частной или коллективной собственности, осуществляющие управление государственными жилыми домами, права на получение земельного участка в постоянное пользование не имеют", — отмечается в публикации.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине возобновили публичный доступ к карте объектов строительства и информации о реестре строительной деятельности. При этом данные о некоторых важных объектах останутся закрытыми.
Также сообщалось, что в Украине в 2022 году объемы принятого в эксплуатацию жилья существенно упали по сравнению с прошлыми годами. Показатели соответствуют почти уровню кризисного 2009 года.