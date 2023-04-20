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Кому принадлежит придомовая территория и кто может ею пользоваться: нюансы законодательства

20 апреля 2023 17:42
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Кому принадлежит придомовая территория: объяснение законодательства
Придомовая территория многоквартирного дома. Фото: pixabay.com
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Придомовая территория многоквартирного жилого дома является особым объектом права собственности на землю, поскольку предназначена для размещения и обслуживания жилого дома и должна удовлетворять интересы его жильцов.

Об этом сообщает "24 канал".

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Что такое придомовая территория

Придомовая территория — это участок вокруг многоквартирного дома, определенный на основании соответствующей градостроительной и землеустроительной документации. То есть речь идет о земле, на которой расположен не только многоквартирный дом, но и принадлежащие ему объекты, необходимые для обслуживания и удовлетворения жилых, социальных и бытовых потребностей жителей.

В целом в придомовую территорию входят:

  • территория под жилым домом;
  • тротуары и проезды;
  • озелененные территории;
  • игровые площадки для детей;
  • площадки для отдыха взрослых жителей;
  • площадки для занятий спортом;
  • парковки для автомобилей;
  • площадки для хозяйственных целей;
  • площадки для выгула собак;
  • другие территории, связанные с содержанием и эксплуатацией домов и других объектов.

Кому принадлежит земля под домом и придомовая территория

Как отмечается в публикации, земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, а также принадлежащие им здания, сооружения и придомовая территория, находящиеся в совместной собственности владельцев квартир и нежилых помещений в доме, передаются безвозмездно в собственность или постоянное пользование совладельцам многоквартирного здания в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Субъектами права постоянного пользования землями многоквартирных домов могут быть предприятия, учреждения и организации, перечисленные в части 2 статьи 92 Земельного кодекса Украины. К таким субъектам относятся:

  • жилищно-эксплуатационные организации или предприятия, учреждения и организации, осуществляющие непосредственное управление этими зданиями;
  • совладельцы многоквартирного дома (для обслуживания такого дома и обеспечения потребностей владельцев, съемщиков квартир и нежилых помещений).

"Согласование документации придомовой территории может производиться в порядке, определенном органом местного самоуправления. В то же время субъекты, основанные на частной или коллективной собственности, осуществляющие управление государственными жилыми домами, права на получение земельного участка в постоянное пользование не имеют", — отмечается в публикации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине возобновили публичный доступ к карте объектов строительства и информации о реестре строительной деятельности. При этом данные о некоторых важных объектах останутся закрытыми.

Также сообщалось, что в Украине в 2022 году объемы принятого в эксплуатацию жилья существенно упали по сравнению с прошлыми годами. Показатели соответствуют почти уровню кризисного 2009 года.

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