Кому принадлежит придомовая территория: объяснение законодательства

Придомовая территория многоквартирного дома. Фото: pixabay.com

Придомовая территория многоквартирного жилого дома является особым объектом права собственности на землю, поскольку предназначена для размещения и обслуживания жилого дома и должна удовлетворять интересы его жильцов.

Об этом сообщает "24 канал".

Читайте также:

Что такое придомовая территория

Придомовая территория — это участок вокруг многоквартирного дома, определенный на основании соответствующей градостроительной и землеустроительной документации. То есть речь идет о земле, на которой расположен не только многоквартирный дом, но и принадлежащие ему объекты, необходимые для обслуживания и удовлетворения жилых, социальных и бытовых потребностей жителей.

В целом в придомовую территорию входят:

территория под жилым домом;

тротуары и проезды;

озелененные территории;

игровые площадки для детей;

площадки для отдыха взрослых жителей;

площадки для занятий спортом;

парковки для автомобилей;

площадки для хозяйственных целей;

площадки для выгула собак;

другие территории, связанные с содержанием и эксплуатацией домов и других объектов.

Кому принадлежит земля под домом и придомовая территория

Как отмечается в публикации, земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, а также принадлежащие им здания, сооружения и придомовая территория, находящиеся в совместной собственности владельцев квартир и нежилых помещений в доме, передаются безвозмездно в собственность или постоянное пользование совладельцам многоквартирного здания в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Субъектами права постоянного пользования землями многоквартирных домов могут быть предприятия, учреждения и организации, перечисленные в части 2 статьи 92 Земельного кодекса Украины. К таким субъектам относятся:

жилищно-эксплуатационные организации или предприятия, учреждения и организации, осуществляющие непосредственное управление этими зданиями;

совладельцы многоквартирного дома (для обслуживания такого дома и обеспечения потребностей владельцев, съемщиков квартир и нежилых помещений).

"Согласование документации придомовой территории может производиться в порядке, определенном органом местного самоуправления. В то же время субъекты, основанные на частной или коллективной собственности, осуществляющие управление государственными жилыми домами, права на получение земельного участка в постоянное пользование не имеют", — отмечается в публикации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине возобновили публичный доступ к карте объектов строительства и информации о реестре строительной деятельности. При этом данные о некоторых важных объектах останутся закрытыми.

Также сообщалось, что в Украине в 2022 году объемы принятого в эксплуатацию жилья существенно упали по сравнению с прошлыми годами. Показатели соответствуют почти уровню кризисного 2009 года.