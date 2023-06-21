Підвищення пенсії 2023 — хто не входить у перелік

Гроші в руках пенсіонерки. Фото: depocitphotos

Частині українців у березні підвищили пенсію, однак це стосується не всіх. Поза індексацією, зокрема, залишилися прокурори.

Про це повідомляє 24 канал.

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Тож під індексацію не потрапили:

працюючі пенсіонери, які мають низький страховий стаж, та виплати менші ніж 2 100 гривень;

колишні працівники прокуратури;

ті, чиї пенсії перевищують максимально встановлений законом розмір у 20 930 гривні;

ті, хто отримує щомісячне довічне грошове утримання (наприклад, судді).

Варто зазначити, що у липні 2023 року будуть проіндексовані на 19,7% виплати для тих, хто вийшов на відпочинок за спеціальним законом. Доплати отримають:

працівники органів місцевого самоврядування,

державні службовці,

науковці.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про фінансування соціальних виплат у червні поточного року. Зокрема, спрямували на виплати пенсій вже понад 11 млрд грн.

Також ми повідомляли, що в Україні середні пенсійні виплати у чоловіків майже на 45% більші, ніж у жінок. Різниця у грошовому вираженні становить 1,77 тис. грн.