Підвищення пенсії 2023 — хто не входить у перелік

Кому не підвищать пенсії у 2023 році
Частині українців у березні підвищили пенсію, однак це стосується не всіх. Поза індексацією, зокрема, залишилися прокурори.
Про це повідомляє 24 канал.
Яка категорія пенсіонерів не отримає доплат у 2023 році
Тож під індексацію не потрапили:
- працюючі пенсіонери, які мають низький страховий стаж, та виплати менші ніж 2 100 гривень;
- колишні працівники прокуратури;
- ті, чиї пенсії перевищують максимально встановлений законом розмір у 20 930 гривні;
- ті, хто отримує щомісячне довічне грошове утримання (наприклад, судді).
Варто зазначити, що у липні 2023 року будуть проіндексовані на 19,7% виплати для тих, хто вийшов на відпочинок за спеціальним законом. Доплати отримають:
- працівники органів місцевого самоврядування,
- державні службовці,
- науковці.
Нагадаємо, Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про фінансування соціальних виплат у червні поточного року. Зокрема, спрямували на виплати пенсій вже понад 11 млрд грн.
Також ми повідомляли, що в Україні середні пенсійні виплати у чоловіків майже на 45% більші, ніж у жінок. Різниця у грошовому вираженні становить 1,77 тис. грн.