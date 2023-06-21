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Кому не підвищать пенсії у 2023 році

21 червня 2023 22:20
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Підвищення пенсії 2023 — хто не входить у перелік
Гроші в руках пенсіонерки. Фото: depocitphotos
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Частині українців у березні підвищили пенсію, однак це стосується не всіх. Поза індексацією, зокрема, залишилися прокурори.

Про це повідомляє 24 канал

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Тож під індексацію не потрапили:

  • працюючі пенсіонери, які мають низький страховий стаж, та виплати менші ніж 2 100 гривень;
  • колишні працівники прокуратури;
  • ті, чиї пенсії перевищують максимально встановлений законом розмір у 20 930 гривні;
  • ті, хто отримує щомісячне довічне грошове утримання (наприклад, судді).

Варто зазначити, що у липні 2023 року будуть проіндексовані на 19,7% виплати для тих, хто вийшов на відпочинок за спеціальним законом. Доплати отримають:

  • працівники органів місцевого самоврядування,
  • державні службовці,
  • науковці.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про фінансування соціальних виплат у червні поточного року. Зокрема, спрямували на виплати пенсій вже понад 11 млрд грн.

Також ми повідомляли, що в Україні середні пенсійні виплати у чоловіків майже на 45% більші, ніж у жінок. Різниця у грошовому вираженні становить 1,77 тис. грн.

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