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Кому не повысят пенсии в 2023 году

21 июня 2023 22:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Повышение пенсии 2023 – кто не входит в перечень
Деньги в руках пенсионерки. Фото: depocitphotos
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Части украинцев в марте повысили пенсию, однако это касается не всех. Вне индексации, в частности, остались прокуроры.

Об этом сообщает 24 канал.

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Так что под индексацию не попали:

  • работающие пенсионеры, имеющие низкий страховой стаж, и выплаты менее 2 100 гривен;
  • бывшие работники прокуратуры;
  • те, чьи пенсии превышают максимально установленный законом размер в 20 930 гривен;
  • получающие ежемесячное пожизненное денежное содержание (например, судьи).

Следует отметить, что в июле 2023 года будут проиндексированы на 19,7% выплаты для вышедших на отдых по специальному закону. Доплаты получат:

  • работники органов местного самоуправления,
  • государственные служащие,
  • ученые.

Напомним, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал о финансировании социальных выплат в июне текущего года. В частности, направили на выплаты пенсий уже более 11 млрд грн.

Также мы сообщали, что в Украине средние пенсионные выплаты у мужчин почти на 45% больше, чем у женщин. Разница в денежном выражении составляет 1,77 тыс. грн.

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