Повышение пенсии 2023 – кто не входит в перечень

Кому не повысят пенсии в 2023 году
Части украинцев в марте повысили пенсию, однако это касается не всех. Вне индексации, в частности, остались прокуроры.
Об этом сообщает 24 канал.
Какая категория пенсионеров не получит доплат в 2023 году
Так что под индексацию не попали:
- работающие пенсионеры, имеющие низкий страховой стаж, и выплаты менее 2 100 гривен;
- бывшие работники прокуратуры;
- те, чьи пенсии превышают максимально установленный законом размер в 20 930 гривен;
- получающие ежемесячное пожизненное денежное содержание (например, судьи).
Следует отметить, что в июле 2023 года будут проиндексированы на 19,7% выплаты для вышедших на отдых по специальному закону. Доплаты получат:
- работники органов местного самоуправления,
- государственные служащие,
- ученые.
Напомним, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал о финансировании социальных выплат в июне текущего года. В частности, направили на выплаты пенсий уже более 11 млрд грн.
Также мы сообщали, что в Украине средние пенсионные выплаты у мужчин почти на 45% больше, чем у женщин. Разница в денежном выражении составляет 1,77 тыс. грн.