Українці отримають додаткові виплати у 4 тис. грн

Жінка доглядає за дитиною. Фото: Unplush

В Україні деякі внутрішньо переміщені особи (ВПО) отримають додаткову фінансову допомогу. Розмір такої підтримки становитиме 4 тис. гривень.

Про це повідомляє видання Рoltava.to, посилаючись на результати наради у Полтавській обласній військовій адміністрації.

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Як зазначається, йдеться про переселенців, які після початку повномасштабної війни переїхали у Полтавську область.

Посадовці Полтавській ОВА розповіли, що на фіндопомогу у розмірі 4 тис. гривень можуть розраховувати сім’ї переселенців, які мають дітей з інвалідністю.

Загалом грошову допомогу виплатять жителям області за 47 напрямками. На відповідні потреби виділили цьогоріч 89 млн гривень.

Особливу увагу приділять учасникам бойових дій, інвалідам війни та родинам загиблих військовослужбовців.

Більше про допомогу

Нагадаємо, в Україні на одноразову грошову допомогу до майже 650 тисяч гривень мають право волонтери, які надавали допомогу українській армії чи іншим силовим структурам під час війни. Однак потрібно відповідати певним умовам.

Також ми писали, що українці, які постраждали через війну та відчувають фінансову скруту, можуть отримати гуманітарну допомогу від благодійного фонду Allies of the World ("Фонд Союзників Світу"). Її надають усім, хто цього потребує.