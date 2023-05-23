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Кому из украинцев предусмотрены дополнительные выплаты в 4 тыс. грн

23 мая 2023 11:12
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Украинцы получат дополнительные выплаты в 4 тыс. грн
Женщина ухаживает за ребенком. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине некоторые внутренне перемещенные лица (ВПЛ) получат дополнительную финансовую помощь. Размер такой поддержки составит 4 тыс. гривен.

Об этом сообщает издание Рoltava.to, ссылаясь на результаты совещания в Полтавской областной военной администрации.

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Речь идет о переселенцах, которые после начала полномасштабной войны переехали в Полтавскую область.

Чиновники Полтавской ОВА рассказали, что на финпомощь в размере 4 тыс. гривен могут рассчитывать семьи переселенцев, имеющих детей с инвалидностью.

В общей сложности денежную помощь выплатят жителям области по 47 направлениям. На соответствующие нужды выделили в этом году 89 млн гривен.

Особое внимание будет уделено участникам боевых действий, инвалидам войны и семьям погибших военнослужащих.

Больше о помощи

Напомним, в Украине на единовременную денежную помощь до почти 650 тысяч гривен имеют право волонтеры, оказывавшие помощь украинской армии или другим силовым структурам во время войны. Однако следует соответствовать определенным условиям.

Также мы писали, что украинцы, пострадавшие в результате войны и испытывающие финансовые затруднения, могут получить гуманитарную помощь от благотворительного фонда Allies of the World ("Фонд Союзников Мира"). Ее предоставляют всем, кто в этом нуждается.

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