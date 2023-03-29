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Конфіскація активів росіян: Фонд держмайна виставить на продаж цікавий лот

29 березня 2023 16:59
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Конфіскація активів росіян — Фонд держмайна виставить завод на торги
Продадуть завод російського бізнесмена
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Фонд державного майна України (ФДМУ) готується виставити на торги Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат. Завод до конфіскації належав одному з російських бізнесменів.

Про це розповів очільник Фонду держмайна Рустем Умеров в інтерв'ю виданню Forbes.

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Деталі приватизації росактивів

Посадовець зазначив, що у Фонд передали активи президента Віктора Януковича та російського олігарха Володимира Євтушенкова, а також Демурінський ГЗК, який раніше був власністю російського олігарха Михайла Шелкова.

"Демурінський ГЗК готуємо виставляти на приватизацію. За іншими активами ще ведемо роботу з отримання в управління", — пояснив він.

Умеров уточнив, що з передачею до Фонду інших російських активів, які будуть конфісковані, їх також відправлять на онлайн-приватизацію.

Миколаївський глиноземний завод росіянина Олега Дерипаски досі юридично не надійшов в управління Фонду держмайна. Його теж виставлять на аукціон.

"Загалом на підготовку об'єкта до приватизації потрібно від 60-90 днів. Реально розпочати приватизацію заводу у другому-третьому кварталі цього року", — додав посадовець.

Що відомо про майно Шелкова

6 лютого Вищий антикорупційний суд задовольнив апеляцію Міністерства юстиції, націоналізувавши майно підсанкційного російського олігарха Михайла Шелкова.

У дохід держави стягнули: гірничо-збагачувальний комбінат, дві квартири, корпоративні права чотирьох підприємств, 19 транспортних засобів, 14 мільйонів гривень. Загальна вартість націоналізованих активів перевищувала 2 мільярди гривень.

В Офісі генпрокурора повідомляли, що досудове розслідування фактів "планування, підготовки та розв’язування росією агресивної війни проти України, ухилення від сплати податків та інших кримінальних правопорушень" триває.

Більше про приватизацію

Нагадаємо, днями в Україні продали черговий морський порт на приватизаційному аукціоні. Об'єкт реалізували з другої спроби, знизивши стартову ціну удвічі. Йдеться про продаж Білгород-Дністровського морського торговельного порту. Його купила компанія "Укрдонінвест" бізнесмена Віталія Кропачова за 220 мільйонів гривень.

Також ми писали, що з початку 2023 року від приватизації державних об'єктів у казну надійшло 667 мільйонів гривень. Тоді як продали майна на понад один мільярд гривень.

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