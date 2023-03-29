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Конфискация активов россиян: Фонд госимущества выставит на продажу интересный лот

29 марта 2023 16:59
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Конфискация активов россиян — Фонд госимущества выставит завод на торги
Продадут завод российского бизнесмена
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) готовится выставить на торги Демуринский горно-обогатительный комбинат. Завод конфискации принадлежал одному из российских бизнесменов.

Об этом рассказал глава Фонда госимущества Рустем Умеров в интервью Forbes.

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Детали приватизации росактивов

Чиновник отметил, что в Фонд передали активы президента Виктора Януковича и российского олигарха Владимира Евтушенкова, а также Демуринский ГОК, ранее являвшийся собственностью российского олигарха Михаила Шелкова.

"Демуринский ГОК готовим выставлять на приватизацию. По другим активам еще ведем работу по принятию в управление", — пояснил он.

Умеров уточнил, что с передачей в Фонд других российских активов, которые будут конфискованы, их также отправят на онлайн-приватизацию.

Николаевский глиноземный завод россиянина Олега Дерипаски до сих пор юридически не поступил в управление Фонда госимущества. Его тоже выставят на аукцион.

"В целом на подготовку объекта к приватизации нужно от 60-90 дней. Реально начать приватизацию завода во втором-третьем квартале этого года", — добавил чиновник.

Что известно об имуществе Шелкова

6 февраля Высший антикоррупционный суд удовлетворил апелляцию Министерства юстиции, национализировав имущество подсанкционного российского олигарха Михаила Шелкова.

В доход государства взыскали: горно-обогатительный комбинат, две квартиры, корпоративные права четырех предприятий, 19 транспортных средств, 14 миллионов гривен. Общая стоимость национализированных активов превышала два миллиарда гривен.

В Офисе генпрокурора сообщали, что досудебное расследование фактов "планирования, подготовки и развязывания россией агрессивной войны против Украины, уклонения от уплаты налогов и других уголовных правонарушений" продолжается.

Больше о приватизации

Напомним, на днях в Украине был продан очередной морской порт на приватизационном аукционе. Объект реализовали со второй попытки, снизив стартовую цену вдвое. Речь идет о продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта. Его купила компания "Укрдонинвест" бизнесмена Виталия Кропачева за 220 млн грн.

Также мы писали, что с начала 2023 года от приватизации государственных объектов в казну поступило 667 миллионов гривен. В то время как продали имущества более чем на один миллиард гривен.

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