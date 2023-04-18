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Що чекає на ринок фруктів в Україні влітку-2023: оцінка експерта

18 квітня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Що чекає на ринок фруктів в Україні влітку-2023 оцінка експерта
Продаж овочів та фруктів на українському ринку. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні найближчого літа вартість фруктів не буде низькою.  На це вказують низка факторів.

Про це розповіли аналітики Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

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Як зазначив представник УКАБ Максим Гопко, у 2022 році Росія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, залишивши українців без мелітопольської черешні та херсонських кавунів.

Щодо сезону черешні цього літа  продавці торгуватимуть як вітчизняною ягодою, так й імпортною.

"Замість Запорізької та Дніпропетровської області, галузь розвивається в Чернівецькій та Одеській областях. Щодо прогнозу цін на цей вид кісточкових, то це важко спрогнозувати, оскільки все залежить від погодних умов другої половини весни", — пояснив аналітик.

Цього літа Херсонщина не зможе порадувати достатньою кількістю кавунів. Попри те, що посівну компанію скасували через те, що поля на півдні вкриті мінами, ця ягода надходитиме на українські ринки. При цьому ціни "кусатимуться".

Загалом дефіциту фруктів влітку не очікується, адже нестачу покриватимуть шляхом імпорту.

За даними Державної служби статистики, серед продуктів найбільше подорожчали минулого року були фрукти. Вартість зросла на 74,9%.

В аналітичному департаменті інвестиційної компанії Eavex Capital, інфляція в Україні 2023 року може становити близько 20%. При цьому прогнозують, що значно вищими темпами порівняно з іншими групами товарів зростатимуть ціни на фрукти.

Як змінилися ціни на фрукти за останні роки

Джерело: Мinfin

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у березні 2023 року зафіксували рекордне зростання вартості низки овочів. Ціновий тренд на подорожчання триває з початку року.

Також ми писали, що за прогнозом НБУ, у 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків.

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