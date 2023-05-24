Цены в Украине — стоимость ягод бьет рекорды

Покупатель в продуктовом магазине. Фото: Freepik

В Украине ближе к лету на рынки и супермаркеты начали поступать первые урожаи клубники и черешни. Цены на них сейчас бьют рекорды, хотя эксперты прогнозируют некоторое понижение стоимости.

Об этом пишет издание Today.ua.

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Сколько стоят клубника и черешня

Так, в ряде городов стоимость черешни составляет 1 тыс. грн за килограмм. Эксперты дают объяснение таким заоблачным ценам дефицитом товара, а также столько может стоить завезенная из-за границы черешня.

Дешевле всего эту ягоду продают в Закарпатской области, ведь именно в этом регионе черешня созревает раньше других. Сейчас там килограмм ягод стоит в среднем 600 гривен. В то время как в столице традиционно цены сверхвысокие — стоимость черешни колеблется от 750 до 1200 грн.

Что касается клубники, то стоимость этой ягоды в реализации составляет 50-85 грн/кг. За неделю цена упала в 1,5 раза. В то время как супермаркеты держат цены на таком уровне — 200–290 грн за килограмм.

Ценовые прогнозы

По словам специалистов, на конечную цену реализации клубники повлияла длительная и холодная весна. Поэтому чем ближе к лету, то эта ягода будет доступнее.

Ко всему — из-за войны второй год подряд на украинском рынке нет урожая клубники из южных регионов. До войны основная часть черешни поступала из ныне оккупированного Мелитополя Запорожской области. Поэтому также наблюдается дефицит этой ягоды.

По словам президента Украинской Плодоовощной Ассоциации Тараса Баштанника, если позволит погода, то есть будет теплой и без осадков, то есть шанс на урожай черешни и вишни.

"В случае нехватки отечественных фруктов их можно импортировать из других стран. В то же время цены будут высокими. Но мы будем иметь, что будем предлагать потребителям", — пояснил специалист.

Напомним, как говорят аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), в Украине в ближайшее лето стоимость фруктов не будет низкой. На это указывают ряд факторов.

Также мы писали, что весной зафиксировали рекордный рост стоимости ряда овощей. Ценовой тренд на удорожание продолжается с начала года.