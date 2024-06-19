Банки в Україні знизять вартість деяких кредитів — кого торкнеться

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські банки після чергового зниження облікової ставки Національним банком до 13% та запровадження Стратегії кредитування зможуть істотно знизити ставки за кредитами. Привабливими пропозиціями зможуть скористатися державні підприємства та бізнес.

Про це розповіла заступниця керівника "Глобус Банку" Олена Дмітрієва.

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Як зазначає експертка, державні банки кредитуватимуть переважно великі підприємства стратегічних галузей економіки. Тоді як комерційні банки зосередяться в основному на кредитуванні малого/середнього бізнесу.

Зокрема, банки зроблять акцент на страхуванні воєнних ризиків при наданні кредитів компаніям на територіях, звільнених від окупантів.

"Особливий акцент буде зроблено на страхуванні воєнних ризиків при наданні кредитів підприємствам на деокупованих територіях та територіях, які найбільше постраждали від збройної агресії. Це дасть змогу більшій кількості банків долучитися до Стратегії кредитування", — пояснила вона.

Фінансистка зауважила, що за підсумками конференції Ukraine Recovery Conference 2024, що відбулась 11-12 червня у Берліні та об'єднала лідерів урядів багатьох країн, представників міжнародних організацій, бізнесу, було укладено близько 110 міжнародних угод на суму 16 млрд доларів. Це була третя Конференція за час повномасштабної війни в Україні.

Дмитрієва припускає, що саме завдяки цьому невдовзі в країні запровадять нові державні кредитні програми, спрямовані на надання кредитів для стратегічних галузей:

сфери енергетики;

оборонно-промислового комплексу;

сільського господарства;

на купівлю енергоефективного обладнання для бізнесу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, НБУ з 14 червня зменшив облікову ставку. Це стало сьомим зниженням з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Раніше ми писали, що Нацбанк офіційно дозволив банкам запустити для населення ще один вид купівлі іноземної валюти. Йдеться про придбання готівкової валюти за безготівкову гривню.