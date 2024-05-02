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В Україні оновлять правила для пільгових кредитів — що зміниться

2 травня 2024 11:29
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Кредити в Україні — Кабмін змінив правила пільгової програми
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Український уряд ухвалив зміни до програми "Доступні кредити 5-7-9%". Вони передбачають вивільнення 3 млрд грн, які направлять на кредитування бізнесу.

Про це повідомив пресцентр Міністерства економіки.

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Згідно з рішенням, зміни торкнуться надання фінансової державної допомоги підприємствам у рамках пільгової програми "Доступні кредити 5-7-9%". Вони передбачають, зокрема, зниження граничної суми кредитування для оборотного капіталу та збереження лімітів для інвестиційних цілей, зокрема для компаній переробної промисловості.

Відповідне рішення передбачає:

  • збільшення ліміту кредитування сфери тваринництва до 150 млн грн;
  • зниження максимальної суми кредитування на цілі фінансування оборотного капіталу до 5 млн грн;
  • ліміти на інвестиційні цілі залишені без змін.

Так, скоротивши максимальну суму кредиту для фінансування оборотного капіталу до 5 млн грн та обмеживши розмір маржі фінустанов, це дозволить вивільнити 3 млрд гривень. Ці кошти направлять на кредитування бізнесу.

У Міністерстві економіки зауважили, що в умовах поступового зниження облікової ставки Національного банку, Кабінет міністрів оновить програму "5-7-9%", переорієнтовуючи держпідтримку на інвесткредитування, що є одним із головних напрямів політики "Зроблено в Україні". Завдяки поступовому зменшенню Нацбанком облікової ставки обігові кошти стануть доступніші на ринкових умовах.

Щодо обмеження розміру маржі банків, що працюють із позичальниками в рамках програми, то це теж матиме позитивний вплив на кредитування підприємців.

"Уряд має збалансувати прибуток банків до ринкового рівня та перенаправити фінансовий ресурс, який вивільнився, на розширення програми "Доступні кредити 5-7-9%", тобто на кредитування бізнесу, що розширює своє виробництво", — додали у Мінекономіки.

Що ще варто знати

Нагадаємо, днями НБУ ухвалило рішення про зниження облікової ставки на один відсотковий пункт до 13,5%, починаючи з 26 квітня 2024 року. Крім того, Нацбанк зменшив розміри ставок за депозитними сертифікатами овернайт і тримісячними депозитними сертифікатами, а також ставки за кредитами рефінансування.

Також ми писали, що банки в Україні можуть анулювати заборгованість по кредиту на житло, якщо воно було зруйноване в ході бойових дій. Проте є певні умови.

Кабінет міністрів
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