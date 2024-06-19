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Кредиты в Украине станут доступнее — что планируют банки

19 июня 2024 10:23
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Банки в Украине снизят стоимость некоторых кредитов — кого коснется
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинские банки после очередного снижения учетной ставки Национальным банком до 13% и введения Стратегии кредитования смогут существенно опустить ставки по кредитам. Привлекательными предложениями смогут воспользоваться государственные предприятия и бизнес.

Об этом рассказала заместитель руководителя "Глобус Банка" Елена Дмитриева.

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Как отмечает эксперт, государственные банки будут кредитовать преимущественно крупные предприятия стратегических отраслей экономики. В то время как коммерческие банки сосредоточатся главным образом на кредитовании малого/среднего бизнеса.

В частности, банки сделают акцент на страховании военных рисков при предоставлении кредитов компаниям на территориях, освобожденных от оккупантов.

"Особый акцент будет сделан на страховании военных рисков при предоставлении кредитов предприятиям на деоккупированных территориях и территориях, наиболее пострадавших от вооруженной агрессии. Это позволит большему количеству банков приобщиться к Стратегии кредитования", — пояснила она.

Финансист отметила, что по итогам конференции Ukraine Recovery Conference 2024, состоявшейся 11-12 июня в Берлине и объединившей лидеров правительств многих стран, представителей международных организаций, бизнеса, было заключено около 110 международных соглашений на сумму 16 млрд долларов. Это была третья конференция за время полномасштабной войны в Украине.

Дмитриева предполагает, что именно благодаря этому вскоре в стране будут внедрены новые государственные кредитные программы, направленные на предоставление кредитов для стратегических отраслей:

  • сферы энергетики;
  • оборонно-промышленного комплекса;
  • сельского хозяйства;
  • для покупки энергоэффективного оборудования для бизнеса.

Что еще стоит знать

Напомним, НБУ с 14 июня снизил учетную ставку. Это стало седьмым понижением с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее мы писали, что Нацбанк официально разрешил банкам запустить для населения еще один вид покупки инвалюты. Речь идет о приобретении наличной валюты за безналичную гривну.

бизнес
учетная ставка
кредиты
банки
НБУ
финансы
деньги

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